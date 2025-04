Pred tromi rokmi sa tešila zo zlata. Chochlíková získala miestenku na Svetové hry

BRATISLAVA. Thaiboxerka Monika Chochlíková a karatista Roman Hrčka sú ďalší slovenskí športovci s miestenkami na Svetové hry v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu (7. – 17. augusta 2025).

Miesta im pridelili príslušné medzinárodné federácie a potvrdili ich v predošlých dňoch. Informáciu zverejnil Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojej oficiálnej stránke.

Chochlíková by mala byť jednou z ôsmich súťažiacich v thajskom boxe v kategórii do 54 kg. Pred troma rokmi v Birminghame získala zlato, vtedy zápasila v kategórii do 51 kg. V Čcheng-tu nastúpi na úvod proti niektorej zo súperiek z Belgicka, Číny, Maďarska, Mexika, Poľska, Turecka či USA.