Česká lyžiarska obojživelníčka dosiahla tretie prvenstvo. Je blízko k vyrovnaniu maxima

Lyžiarka a snowboardistka Ester Ledecká sa po tretí raz v kariére stala najlepšou českou športovkyňou roka.
Tridsaťročná tohtoročná majsterka sveta získala v 67. ročníku novinárskej ankety 1466 bodov a s prehľadom o 123 bodov porazila rýchlostného kanoistu Martina Fuksu. Tretie miesto obsadil hokejista David Pastrňák.
Obhajca trofeje, ďalší kanoista Josef Dostál, skončil piaty. Ledecká nadviazala na prvenstvá z rokov 2018 a 2022 a už jej chýba len jedno víťazstvo na vyrovnanie historického maxima ankety.
Medzi kolektívmi triumfovali volejbaloví reprezentanti, ktorí v septembri prekvapivo vybojovali štvrté miesto na majstrovstvách sveta a dosiahli najlepšie umiestnenie v samostatnej histórii.
Výsledky tradičnej ankety Klubu športových novinárov boli dnes slávnostne vyhlásené v pražskom hoteli Hilton, víťazka sa pre preteky vo Val d’Isère nemohla osobne zúčastniť.
Ledecká v tohtoročnom neolympijskom roku prepísala históriu. Ako prvá dokázala získať v jednej sezóne medaily na dvoch rôznych svetových šampionátoch pod hlavičkou Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS.
Vo februári získala bronz v zjazde na lyžiach a v marci na snowboarde vybojovala zlato a striebro.
VIDEO: Ledecká si prebrala trofej
Ledeckej chýba už len jediný triumf na vyrovnanie maxima v ankete, ktoré držia so štyrmi víťazstvami legendy Věra Čáslavská a Jan Železný.
Lyžiarska „obojživelníčka“ tretím víťazstvom dotiahla Martinu Sáblíkovú, ktorá ovládla Športovca roka v rokoch 2007, 2009 a 2010. Tridsaťosemročná rýchlokorčuliarka tentoraz obsadila 10. miesto.
Okrem trojnásobnej olympijskej víťazky Ledeckej sa z finálovej desiatky tento rok stali majstrami sveta ešte dvaja rýchlostní kanoisti. Fuksa v auguste vybojoval zlato na kilometri, čo mu v ankete vynieslo druhé miesto. O jednu pozíciu si tak zlepšil svoje maximum – minuloročné tretie miesto.
Obhajca prvenstva v ankete Dostál triumfoval na neolympijskej trati na 500 metrov a novinári ho tento rok zaradili na piatu priečku.
Pred neho sa okrem Ledeckej a Fuksu dostali ešte hokejista Bostonu Pastrňák, najlepší český hráč v kanadskom bodovaní minulej sezóny NHL, a tenistka Kateřina Siniaková. Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Hradca Králové piatykrát zakončila rok ako svetová deblová jednotka.
V elitnej desiatke boli tento rok štyria úplní nováčikovia, najlepší z nich hokejista Martin Nečas skončil šiesty. Najviac prvých miest nazbierala víťazná Ledecká (53), druhý Fuksa figuroval na najvyššej priečke u 44 novinárov.
Medzi kolektívmi bolo hlasovanie vyrovnané. Napokon o 36 bodov zvíťazili volejbalisti, ktorí anketu naposledy ovládli ešte v časoch Československa v roku 1966. Druhé skončili basketbalistky, víťazky Európskej ligy.
Tretie miesto obsadila zmiešaná štafeta biatlonistov za nečakané striebro na majstrovstvách sveta.
Medzi juniormi zvíťazil rýchlokorčuliar Metoděj Jílek, ktorý sa presadil aj do finálovej desiatky hlavnej kategórie, kde skončil ôsmy.
Športovými legendami boli tentoraz nezvyčajne vyhlásení hneď dvaja bývalí atléti Imrich Bugár a Helena Fibingerová.
Cenu za oddanosť športu získal Petr Pála, ktorý sa po 17 rokoch rozlúčil s úlohou kapitána českých tenistiek.
Novinári hlasujú v ankete dvojkolovo. Najprv vyberú desiatku finalistov a trojicu kolektívov, z ktorých potom zvolia víťazov.
Tento rok hlasovalo celkovo 231 novinárov, medzi jednotlivcami získalo aspoň jeden bod 56 športovcov.