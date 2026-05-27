Ty pracuješ pre mňa, Joshua provokuje Furyho. Novembrový súboj je spečatený

Britský boxer Tyson Fury oznámil plánovaný návrat do ringu 1. augusta v Dubline. Stane sa tak iba týždeň po tom, čo sa do akcie vráti Anthony Joshua.
Britskí ťažkotonážnici smerujú k dlho očakávanému vzájomnému súboju, o ktorom sa hovorí ako o novembrovom termíne, hoci sa zdá, že obaja absolvujú ešte jeden prípravný zápas.
Joshua nastúpi 25. júla v Rijáde proti outsiderovi Kristianovi Prengovi z Albánska. Pôjde o jeho prvý duel od decembrovej autonehody v Nigérii, pri ktorej zahynuli dvaja jeho blízki priatelia.
Fury zverejnil na Instagrame video zo svojho tréningu v Thajsku s popisom: „Poďme na to, 1. august, Dublin, Írsko.“
Meno súpera zatiaľ neoznámili, hoci promotér Frank Warren podľa agentúry DPA vylúčil možnosť, že by Fury nastúpil proti Andymu Ruizovi, ktorý v roku 2019 pripravil Joshuu o titul majstra sveta, no ešte v tom istom roku prehral odvetu.
Fury sa vrátil po 16-mesačnej pauze aprílovým jednoznačným bodovým víťazstvom nad Rusom Arslanbekom Machmudovom, po ktorom okamžite vyzval Joshuu, ktorý sedel pri ringu. Joshua však na futbalovom štadióne Tottenhamu Hotspur vtedy odmietol vstať zo svojho miesta, aby sa postavil Furymu tvárou v tvár.
Nasledovala slovná prestrelka, počas ktorej Joshua provokoval rivala slovami: „Ja som tu domáci pán, nezabudni na to. Ty pracuješ pre mňa.“
Joshuov promotér Eddie Hearn následne vyhlásil: „Podpísané, spečatené, doručené! AJ proti Furymu, je to dohodnuté.“