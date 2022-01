Nenávidel ho Kennedy aj černosi. Slávny boxer zomrel záhadným spôsobom

Sonny Liston sa už nikdy z tvrdých rán jeho pästí, ako aj zásahov osudu života nespamätal. Keď objavili jeho nevládne telo, vzniklo množstvo dohadov a polemík, akým spôsobom opustil tento svet. Stalo sa to 5. januára 1971. Konšpirácie sa vedú dodnes.

O málokom sa dá povedať, že nejasnosti sú okolo jeho smrti, ale aj narodení. Charles 'Sonny' Liston sa narodil do početnej rodiny Tobeho Listona a Helen Baskinovej. Jeho otec mal z predošlého manželstva 13 detí, s novou družkou vychovával 12 potomkov.

Sonny prežil kruté detstvo. Otec ho týral ranami bičom, pričom jazvy boli na jeho tele viditeľné do dospelosti. Keďže bol negramotný, nezobrali ho do žiadnej školy. A tak od mladosti pracoval v podradných zamestnaniach.

Viackrát mal opletačky so zákonom, dva a pol roka si odsedel vo väzení za lúpežné prepadnutie. To, čo by iní považovali za najhoršie obdobie života, Listona posilnilo. „Trikrát denne som mal zaručenú teplú stravu,“ vravel. Vo voľnom čase veľa cvičil, venoval sa boxu a návšteve tamojšej kaplnky.

Z Veľkého medveďa šiel strach

V roku 1953 na turnaji Zlatej rukavice v Chicagu zdolal olympijského víťaza v ťažkej váhe z OH 1952 v Helsinkách Eda Sandersa, v amatérskom ringu mal dobré výsledky aj na ďalších podujatiach po celej Amerike. Rýchlo sa vypracoval na najsilnejšieho boxera krajiny.