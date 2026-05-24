Ukrajinec s ťažkosťami obhájil titul majstra sveta. V profesionálnom zápase stále neprehral

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk s ťažkosťami obhájil titul majstra sveta profesionálnej organizácie WBC v ťažkej váhe.
V súboji s kickboxerom Ricom Verhoevenom v egyptskej Gíze bol dlho pod tlakom, no napokon sa mu podaril úder, po ktorom bol súper počítaný.
Po ďalších výpadoch proti otrasenému Holanďanovi rozhodca v ringu zápas tesne pred koncom predposledného kola ukončil.
Tridsaťdeväťročný Ukrajinec si pripísal v 25. profesionálnom zápase 25. víťazstvo. O dva roky mladší súper absolvoval iba svoj druhý boxerský zápas v kariére, a to po dvanástich rokoch, počas ktorých sa úspešne venoval kickboxu.
V dueli proti veľkému papierovému favoritovi prekvapivo udával tempo, no rozhodujúci úder zasadiť nedokázal. V boxerskom ringu má teraz bilanciu 1–1.
Usyk, ktorý vlastní aj majstrovské pásy organizácií WBA a IBF, v prvom zápase od minuloročného víťazstva nad Britom Daniel Dubois vôbec nečakane nedominoval.
Neustále odolával súperovej aktivite, duel bol otvorený a zrejme smeroval aj k triumfu outsidera. Podľa magazínu The Ring dvaja z troch bodových rozhodcov po 10 kolách hodnotili duel ako remízový, tretí sa v tom momente prikláňal na stranu Holanďana.
V závere 11. kola však Verhoeven pri ďalšom pokuse o tlak inkasoval pravý hák, po ktorom skončil na kolenách.
Po počítaní duel pokračoval, Usyk súpera okamžite zatlačil do rohu a po niekoľkých ďalších zásahoch rozhodca vstúpil medzi boxerov a iba sekundu pred gongom zápas ukončil.
„Podľa mňa bol zápas zastavený príliš skoro, ale to nezávisí odo mňa,“ povedal Verhoeven televízii DAZN. „Myslím si, že na body to bolo celkom vyrovnané.
Som veľmi hrdý na svoj výkon, dúfam, že ma boxerský svet prijme ako boxera,“ dodal. Usyk konštatoval, že má za sebou ťažký zápas. „Si úžasný bojovník,“ povedal súperovi a víťazstvo venoval „ukrajinskému ľudu a ukrajinským vojakom“.