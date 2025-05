Bol zapletený do škandálu, dnes je národný hrdina. Číňan triumfoval na MS ako amatér

Keď v roku 2022 zdolal v prvom kole Jamieho Clarka 10:2, Walesana ohromil. Povedal, že je úžasné sledovať jeho hru a označil ho za výnimočný talent, ktorý do piatich rokov získa v Sheffielde titul.

SHEFFIELD. Od divadla Crucible býva asi len desať minút pešo. Často okolo tejto mekky svetového snookru chodieval a občas premýšľal nad tým, aké by to bolo, keby sa tu raz stal majstrom sveta.

"Nemôžem tomu uveriť, je to ako sen. Som na seba veľmi hrdý a viem, že je to špeciálny moment nielen pre mňa, ale aj čínsky snooker," uviedol.

Čínsky hráč Ding Junhui počas MS v snookri 2025. (Autor: TASR/PA via AP)

V roku 2016 bol k tomu blízko, prebojoval sa do finále, ale po výsledku 18:14 sa z druhého zo svojich štyroch doterajších titulov tešil Mark Selby.

Ding Junhui sa stal celebritou a jeho krajania verili, že to bude práve on, kto ako prvý Číňan zdvihne nad hlavu trofej pre víťaza majstrovstiev sveta.

Pôsobivý bol najmä jeho výkon proti Ronniemu O'Sullivanovi, s ktorým sa v dejstve odfotil ako so svojim idolom. Po výhre 17:7 bol favoritom finále, v ktorom podobne hladko zdolal Marka Williamsa 18:12.

Už prvú časť vyhral 7:1 a po tretej mal náskok 17:8. Ak by Walesan v pondelok večer vyhral desať frejmov po sebe a otočil skóre, bol by to jeden z najväčších obratov v histórii športu. Napokon skóre aspoň skorigoval.

"V Crucible sa zázraky dejú, ale nie až také veľké. Zápas sa vlastne skončil už popoludní. Zhao je skvelý majster sveta," vravel komentátor Rudy Bauwens pre belgickú televíziu Sporza.

Trest na dvadsať mesiacov

O'Sullivan aj Williams označili Číňana za novú superhviezdu. Je najmladším majstrom sveta od triumfu Shauna Murphyho v roku 2005 a iba tretím mužom, ktorý to v Crucible dotiahol k titulu z kvalifikácie.