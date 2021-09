Slovan valcoval na dedine. Niečo úžasné, to sa nevidí ani vo Fortuna lige, tvrdí Hrnčár

Súboj mal jasný scenár, favorit zdolal nováčika v štvrtej lige SsFZ vysoko 7:0. Zaujímavosťou bolo, že fanúšikovia domácich tlieskali nielen svojim miláčikom, ale aj hráčom súpera. Kričali: Slovan, do toho!

„Pre nás bola výhra povinnosťou. Výsledok je, aký je, ale dnes išlo aj o niečo iné. Hrali sme so sympatickým súperom v žičlivom prostredí. Domáci sa snažili a gratulujem im k postupu do štvrtej ligy. Prajem im veľa šťastia,“ dodal tréner Slovana.

„Nečakal som to, ani takú návštevu. Som rád, že ľudia prišli a ďakujem im za to. Potrebujeme hrať zápasy na dedinách a v malých mestečkách. Takto si Slovan buduje sympatie,“ tešil sa po stretnutí tréner Slovana Vladimír Weiss.

V ďalšom kole vyzve Slovan Bratislava súpera z tretej ligy. Majster zavíta opäť na stredné Slovensko do Kováčovej.

„Veľmi som sa na tento zápas tešil. Vedel som, že tu bude domovská dedinská atmosféra, čo sa aj potvrdilo. Prišlo veľa ľudí, čo som si užíval. Bolo to niečo úžasné, ani na Fortuna ligu nepríde niekedy toľko ľudí,“ vravel po zápase Hrnčár, ktorý chválil trávnik. Ten je v Málinci vo výbornej kondícii.

Som rád, že sme úlohu splnili. V závere mohli domáci streliť čestný gól, ale žiaľ im to nevyšlo,“ prajne dodal.

Stretnutie sa podľa neho hralo v tréningovom tempe. „Cieľom bolo dať do polčasu góly, aby sme sa mohli vystriedať, pretože nás čaká náročný program.

„Pre každého z dediny to bol obrovský sviatok. Teraz si ešte neuvedomujeme, proti komu sme hrali, ale o 30 rokov o tom budeme rozprávať svojim vnúčatám,“ povedal Radoslav Janštvo, ktorý celý život chytá za Málinec.

Po krásnych zákrokoch ľudia skandovali jeho meno.

„Bol to krásny pocit. Nesmierne som si to užíval. Na výsledku nezáleží, je to pre nás zážitok na celý život,“ dodal.

Rozpočet ako plat hráča

Mužstvo ako kapitán viedol 42-ročný Ján Melich. Počas kariéry hral druhú ligu za FK Žiar nad Hronom a predstavil sa v semifinále Slovenského pohára proti Ružomberku. Zápas proti Slovanu však bol najväčším v jeho kariére.

„Nič podobné som nezažil. Hrať za vlastnú obec proti Slovanu Bratislava, to sa nie každému podarí. Nebol to sviatok len pre dedinu, ale pre celý okres,“ uviedol Melich.

Na svoje mužstvo bol napriek vysokej prehre hrdý. „My chodíme do práce, oni sú profesionáli. Majú lepšiu kondíciu, čo sa muselo prejaviť.

Nehrali sme však proti tímu z vedľajšej dediny, ale niekoľkonásobnému majstrovi Slovenska a šampiónovi Pohára víťazov pohárov. Mesačný plat jedného hráča je taký, ako rozpočet celého nášho klubu na rok,“ prirovnal.