Má to byť zápas storočia. Nebude chýbať kotol ani Il Silenzio

„Začíname v treťom kole, kde by sme už mohli dostať ligistu. Najradšej by som bol, keby k nám zavítal Spartak,“ povedal vtedy pre Sportnet manažér FC Pata Ladislav Herák.

Manažér chodí do kotla

V trojtisícovej Pate sú vraj všetci Trnaváci. Ladislav Herák patrí k tým najväčším fanúšikom Spartaka. Prvý raz ich videl na vlastné oči ešte vo federálnej lige.

„Hrali sme so Spartou Praha a prehrali 0:1. Gól Sparty dal Vrabec, a ľudia kričali: Vrabec, ulec! Pamätám si to, ako keby to bolo dnes,“ vravel funkcionár Paty.

Chodí do trnavského kotla, s ostatnými fanúšikmi sa pozná po mene. Zápas s jeho obľúbeným klubom je preňho splneným snom.