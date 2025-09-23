Stanleyho pohár doniesol na futbalové ihrisko. Naučil Ameriku, kde je Slovinsko

LOS ANGELES. Pri prechádzke okolo známeho jazera Bled, jedného z najnavštevovanejších miest Slovinska, možno natrafiť aj na nanápadný zimný štadión.
Na jeho fasáde visí veľký plagát Anžeho Kopitara – najúspešnejšieho hokejistu v dejinách krajiny, ktorý sa presadil aj v NHL.
Napriek tomu, že dnes je v Slovinsku populárnejší cyklista Tadej Pogačar či basketbalista Luka Dončić, Kopitar bol v časoch najväčšej slávy označovaný za národného hrdinu.
V piatok oznámil, že po sezóne 2025/26, ktorá bude jeho jubilejná 20. v NHL, ukončí kariéru. Skončí sa mu súčasná zmluva a rozhodol sa, že ďalšiu už nepodpíše.
Rozhodnutie oznámil so svojou manželkou Ines a ich deťmi Nežou a Jakobom. „Teraz si zaslúžia manžela a otca, ktorý bude doma a bude s nimi v tých najdôležitejších chvíľach," povedal 38-ročný útočník.
VIDEO: Kopitar v spoločnosti rodiny ohlásil koniec kariéry v NHL
Kopitar nikdy v kariére nezmenil dres, stal sa ikonou Los Angeles. Jeden z najlepších obojsmerných centrov svojej generácie je historickým lídrom Kings v počte zápasov (1 454), asistencií (838) a víťazných gólov (78).
V klubovom bodovaní sa dostal cez hranicu 1 200 bodov a len krôčik ho delí od toho, aby prekonal aj rekord Marcela Dionneho.
Otec mu postavil klzisko
Anže Kopitar sa narodil 24. augusta 1987 v Jeseniciach. Malé slovinské mestečko, ktoré má približne 13-tisíc obyvateľov, je známe najmä dvoma vecami - oceľou a hokejom.
V krajine, v ktorej je populárny basketbal, skoky na lyžiach či cyklistika, sa nájde miesto, kde deti vyrastajú s hokejkou v ruke. Jesenice získali ešte za čias Juhoslávie 23 titulov, ďalších 13 pridali po získaní nezávislosti. Sú vôbec najúspešnejším klubom v oblasti.
A práve tu vyrastal Anže. Na štadióne Dvorana Podmežakla, ktorý sa často dokázal zaplniť do posledného miesta.
Už od detstva ho formoval otec Matjaž, bývalý reprezentant, ktorý mu ukázal, čo znamená disciplína a oddanosť športu.
Keď mal Anže štyri roky, naučil ho korčuľovať a priamo pri dome v dedine Hrušica mu postavil malé klzisko, aby mohol trénovať neustále, keďže podmienky v krajine neboli najlepšie.
V izbe, ktorú zdieľal s mladším bratom Gašperom, mal na stene plagát Wayna Gretzkého v drese Los Angeles Kings.
V tom čase nemal Kopitar ani možnosť pravidelne sledovať NHL, v Slovinsku jednoducho nebola dostupná. Aj tak sníval o tom, že raz si zahrá v najlepšej lige sveta.
O Kopitarovi koluje historka o tom, že spoločne so starou mamou, ktorá bola učiteľka, sa ešte ako chlapec učil angličtinu.
„Keď som bol malý, chcel som hrať hokej niekde inde ako v Slovinsku. Angličtina je najbežnejší jazyk, tak som sa rozhodol naučiť sa ju. Už vtedy som mal predstavu o tom, čo chcem robiť a kde," spomínal v minulosti.
Kopitarov talent na ľade bol zreteľný. Už v juniorských kategóriach ho začali registrovať miestni novinári.
Ako 15-ročný debutoval medzi seniormi v slovinskej lige, o rok neskôr už bol jej najproduktívnejším hráčom. Raz si zahral aj proti svojmu otcovi Majtažovi, ktorý si obliekal dres Mariboru.
V roku 2004 odišiel do tímu Södertälje SK. Aj vo Švédsku si rýchlo našiel cestu, ako byť úspešný. Vyhral bodovanie juniorskej súťaže a nastúpil aj v seniorskej SHL.
Z nenápadného hráča sa stala ikona
„Šanca, že budeme mať krátko po roku 2000 hráča v NHL, bola minimálna," hovorí pre Sportnet slovinský novinár Šiniša Uroševič z denníka Delo.
Hoci Kopitar hral juniorský hokej vo Švédsku, tímy sa zdráhali vybrať si hráča zo Slovinska, malej krajiny bez hokejovej infraštruktúry a histórie v zámorí.
Lenže Kopitar v preddraftovej sezóne mimoriadne zaujal. V hľadáčiku ho mal Columbus, ktorý vlastnil šiesty výber draftu 2005. Slovinec si bol istý, že klub si ho vyberie. Ale Blue Jackets ho nakoniec prehliadli.
Mladý Anže, ktorý sa draftu nezúčastnil osobne, sa bál, že si ho nakoniec nevyberie nikto. Los Angeles Kings ho napokon zvolili z 11. pozície.
Stal sa prvým Slovincom v histórii, ktorého draftovali, ktorý nastúpil v NHL a zároveň jediný, ktorý sa v nej dlhodobo udržal.
Okrem neho v nej nastúpil aj Jan Muršak, ktorý odohral 46 zápasov (obranca Greg Kuznik síce odohral v NHL jeden zápas v sezóne 2000/01, no slovinské občianstvo prijal až neskôr, pozn. red.).
Kopitar vstúpil do NHL v októbri 2006 priamo vo veľkom štýle. V premiérovom zápase dal dva góly Anaheimu, o deň neskôr zaznamenal tri asistencie a zariadil prvé víťazstvo Kings.
Hneď v prvej sezóne nazbieral 61 bodov a odštartoval kariéru, ktorá nakoniec definuje celú jednu éru klubu.
VIDEO: Top momenty v kariére Anžeho Kopitara
Kopitar sa stal synonymom konzistencie. Od sezóny 2007/08 až do roku 2023 bol s jedinou výnimkou najproduktívnejším hráčom Kings.
„V Los Angeles som sa vždy cítil ako doma, maximálne komfortne a nikdy som netúžil obliekať dres iného tímu NHL," hovoril Kopitar pri oznámení konca kariéry.
Slovinsko dostal na hokejovú mapu
V rokoch 2012 a 2014 priviedol Kings k dvom Stanley pohárom, pričom v oboch prípadoch patril medzi absolútnych lídrov bodovania.
„Ako dieťa snívate o tom, že ho vyhráte. Keď sa to stalo, vedel som, že ho prinesiem domov," hovoril Kopitar pri premiérovom víťazstve.
Trofej doniesol do rodnej obce Hrušica na futbalové ihrisko. Druhýkrát oslavoval na štadióne v Jeseniciach, na mieste, kde hokejovo vyrástol. Obe udalosti vyvolali v krajine rozruch, Stanleyho pohár si prišli pozrieť tisícky ľudí.
Aj keď Slovinsko má teraz niekoľko mladých hokejových talentov, podľa Uroševiča bude mimoriadne ťažké napodobniť úspechy Kopitara.
Urasteného centra trikrát vyhlásili za najslušnejšieho hráča NHL (Lady Byng Trophy), dvakrát za najlepšieho brániaceho útočníka (Frank J. Selke Trophy) a raz za najlepšieho lídra ligy (Mark Messier Leadership Award).
Keď sa v roku 2016 stal kapitánom Kings, bol prvým Európanom v tejto úlohe v histórii organizácie. Dodnes je nenahraditeľným lídrom – nielen na ľade, ale aj v šatni.
A hoci Slovinsko má len niekoľko hokejových štadiónov a niečo viac než stovku registrovaných hokejistov, vďaka Kopitarovi sa dostalo na mapu svetového hokeja.
V reprezentácii bol lídrom pri historických postupoch na olympiády v Soči a Pjongčangu.
Pre malý hokejový národ je symbolom toho, že sen je možné premeniť na realitu. No nestačí len talent, ale je potrebná aj pracovitosť a odhodlanie.