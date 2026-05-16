    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    0 - 6
    0:3, 0:3, 0:0
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    PrehľadOnline prenosSumárVideoFotogaléria

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Taliansko - Kanada na MS v hokeji 2026

    Macklin Celebrini a Sidney Crosby.
    Macklin Celebrini a Sidney Crosby. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|16. máj 2026 o 19:45
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Taliansko - Kanada skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Kanady zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026.

    Po zvládnutom zápase so Švédskom (5:3) zdolali v sobotu v skupine B vo Fribourgu aj outsidera z Talianska 6:0.

    Skóre otvoril už v úvode Dylan Holloway, ktorý po prihrávke Johna Tavaresa pohotovo prekonal talianskeho brankára Fadaniho.

    Ofenzívny koncert „javorových listov“ pokračoval gólmi Macklina Celebriniho, ktorý skóroval dvakrát, pričom jeden z jeho zásahov bol vôbec prvým využitím presilovky Kanady na turnaji.

    Do streleckej listiny sa zapísal aj Nick Paul presnou strelou bekhendom a konečný výsledok spečatil v záverečnej časti dôrazný John Tavares.

    Taliani sa nakrátko tešili z gólu Phila Pietronira, no ten napokon po preskúmaní videa nebol uznaný pre bránenie v hre brankárovi.

    V kanadskej bránke zlikvidoval všetky pokusy súpera 38-ročný veterán Cam Talbot, ktorý si vďaka suverénnemu výkonu tímu udržal čisté konto.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Kanada na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:6
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Mikael Granlund počas ZOH.
    Mikael Granlund počas ZOH.
    Obrovská posila pre Fínov na majstrovstvách sveta. Príde hviezdny útočník
    dnes 21:08
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Mikael Granlund počas ZOH.
    Mikael Granlund počas ZOH.
    Obrovská posila pre Fínov na majstrovstvách sveta. Príde hviezdny útočník
    dnes 21:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Taliansko - Kanada na MS v hokeji 2026