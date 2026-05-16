VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Taliansko - Kanada na MS v hokeji 2026

Hokejisti Kanady zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026.
Po zvládnutom zápase so Švédskom (5:3) zdolali v sobotu v skupine B vo Fribourgu aj outsidera z Talianska 6:0.
Skóre otvoril už v úvode Dylan Holloway, ktorý po prihrávke Johna Tavaresa pohotovo prekonal talianskeho brankára Fadaniho.
Ofenzívny koncert „javorových listov“ pokračoval gólmi Macklina Celebriniho, ktorý skóroval dvakrát, pričom jeden z jeho zásahov bol vôbec prvým využitím presilovky Kanady na turnaji.
Do streleckej listiny sa zapísal aj Nick Paul presnou strelou bekhendom a konečný výsledok spečatil v záverečnej časti dôrazný John Tavares.
Taliani sa nakrátko tešili z gólu Phila Pietronira, no ten napokon po preskúmaní videa nebol uznaný pre bránenie v hre brankárovi.
V kanadskej bránke zlikvidoval všetky pokusy súpera 38-ročný veterán Cam Talbot, ktorý si vďaka suverénnemu výkonu tímu udržal čisté konto.
