    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina A
    1 - 4
    0:0, 1:3, 0:1
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

    Fínsky hokejista Ville Heinola strieľa puk počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Fínsko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|16. máj 2026 o 19:56
    Hokejisti Fínska zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku.

    V sobotnom zápase A-skupiny zdolali Maďarsko po výsledku 4:1.

    Severania sa do vedenia dostali už po 46 sekundách hry zásluhou presnej strely Villeho Heinolu. Náskok severanov neskôr zvýšil Jesse Puljujärvi, ktorý ťažil z brilantnej individuálnej akcie a dvoch kľučiek hviezdneho Aleksandra Barkova.

    Maďari dokázali na tlak odpovedať a po peknej kombinačnej akcii znížili na 1:2 vďaka gólu Balázsa Sebőka. Fíni však drámu nepripustili a Jesperi Kotkaniemi po vyhratých súbojoch v útočnom pásme a asistencii Jokiharjua vrátil svojmu tímu dvojgólové vedenie.

    Hoci maďarský brankár predviedol proti aktívnemu Barkovovi niekoľko výborných zákrokov, fínsky výber kontroloval hru a pridal aj štvrtý presný zásah.

    Zápas sa napokon skončil víťazstvom Fínska v pomere 4:1, čím favorit potvrdil svoju ofenzívnu dominanciu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    8
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

