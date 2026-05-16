VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Fínska zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku.
V sobotnom zápase A-skupiny zdolali Maďarsko po výsledku 4:1.
Severania sa do vedenia dostali už po 46 sekundách hry zásluhou presnej strely Villeho Heinolu. Náskok severanov neskôr zvýšil Jesse Puljujärvi, ktorý ťažil z brilantnej individuálnej akcie a dvoch kľučiek hviezdneho Aleksandra Barkova.
Maďari dokázali na tlak odpovedať a po peknej kombinačnej akcii znížili na 1:2 vďaka gólu Balázsa Sebőka. Fíni však drámu nepripustili a Jesperi Kotkaniemi po vyhratých súbojoch v útočnom pásme a asistencii Jokiharjua vrátil svojmu tímu dvojgólové vedenie.
Hoci maďarský brankár predviedol proti aktívnemu Barkovovi niekoľko výborných zákrokov, fínsky výber kontroloval hru a pridal aj štvrtý presný zásah.
Zápas sa napokon skončil víťazstvom Fínska v pomere 4:1, čím favorit potvrdil svoju ofenzívnu dominanciu.
