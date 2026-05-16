    Obrovská posila pre Fínov na majstrovstvách sveta. Príde hviezdny útočník

    Mikael Granlund počas ZOH. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. máj 2026 o 21:08
    Nahradí v kádri Teuva Teräväinena z Chicaga, ktorý sa zranil.

    Hokejistov Fínska posilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku hviezdny útočník Mikael Granlund z Anaheimu.

    Severania na svojom oficiálnom webe potvrdili, že dvojnásobný svetový šampión, ktorý štartoval aj na februárových olympijských hrách v Miláne, sa k tímu pripojí po vyradení Ducks v 2. kole play-off NHL.

    „Mikael do tímu prinesie obrovské množstvo skúseností z medzinárodných zápasov, vodcovské schopnosti a skvelé zručnosti,“ povedal generálny manažér Jere Lehtinen na adresu útočníka, ktorého čaká účasť na ôsmom majstrovstve sveta v kariére.

    Granlund je svetový šampión z rokov 2011 a 2022, v roku 2016 sa podieľal na zisku striebornej medaily. Okrem toho má dva bronzy z olympijských hier, tretí skončili Fíni aj tento rok v Miláne.

    Útočník, ktorý v NHL odohral vrátane play-off viac ako tisíc zápasov, nahradí v kádri Teuva Teräväinena z Chicaga, ktorý sa v piatok zranil.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Fínska

    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    24.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

