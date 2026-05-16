Obrovská posila pre Fínov na majstrovstvách sveta. Príde hviezdny útočník

Hokejistov Fínska posilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku hviezdny útočník Mikael Granlund z Anaheimu.
Severania na svojom oficiálnom webe potvrdili, že dvojnásobný svetový šampión, ktorý štartoval aj na februárových olympijských hrách v Miláne, sa k tímu pripojí po vyradení Ducks v 2. kole play-off NHL.
„Mikael do tímu prinesie obrovské množstvo skúseností z medzinárodných zápasov, vodcovské schopnosti a skvelé zručnosti,“ povedal generálny manažér Jere Lehtinen na adresu útočníka, ktorého čaká účasť na ôsmom majstrovstve sveta v kariére.
Granlund je svetový šampión z rokov 2011 a 2022, v roku 2016 sa podieľal na zisku striebornej medaily. Okrem toho má dva bronzy z olympijských hier, tretí skončili Fíni aj tento rok v Miláne.
Útočník, ktorý v NHL odohral vrátane play-off viac ako tisíc zápasov, nahradí v kádri Teuva Teräväinena z Chicaga, ktorý sa v piatok zranil.
MS v hokeji 2026 - program Fínska
