Sme radi, že tu nie je Slafkovský, hovoril tréner Talianov. Slovákov vyzve aj rodený Dominikánec

„Tutta l'Italia", v preklade „Celé Taliansko". Tak znie názov gólového songu talianskych hokejistov.
Pieseň, ktorá bola vlani súčasťou Eurovízie, znela štyrikrát aj na zimných olympijských hrách v Miláne. Dvakrát v zápase proti Slovensku, ktorý Taliani nakoniec prehrali 2:3.
Taliansko je druhým súperom Slovenska aj na MS v hokeji 2026. Azzuri priniesli aj do Švajčiarska tím plný naturalizovaných hráčov.
Taliani majú na MS za sebou jeden zápas. Hneď v úvode čelili súperovi, s ktorým sa nemôžu porovnávať. Veľkosťou základne ani kvalitou.
Kanade v sobotu podľahli vysoko 0:6.
Na regeneráciu pred zápasom so Slovenskom mali približne len 17 hodín.
Slovensko nie je Kanada
Taliansko je v elitnej divízii nováčikom. Postup zariadili hráči, ale tiež nový tréner - Jukka Jalonen. S Fínskom sa stal olympijským víťazom v Pekingu aj trojnásobným majstrom sveta. V medzinárodnom hokeji patrí medzi najúspešnejších aj najuznávanejších.
Spočiatku mal Taliansku iba pomôcť nájsť nového trénera, avšak ponuku napokon sám akceptoval.
Na lavičku národného mužstva zasadol v roku 2024 s cieľom pripraviť mužstvo na domáci olympijský turnaj v Miláne.
Na ňom Taliani potrápili aj Slovákov. V základnej skupine prehrali tesne 2:3. Za Slovensko skórovali Hudáček, Sukeľ a Ružička. Jeden zo strelcov Talianska - Bradley - hrá aj na MS 2026.
„Slovensko poznáme, je to kvalitný tím, ale nie až taký silný ako Kanada. Uvidíme, čo sa stane," povedal Jalonen.
„Ak odohráme len priemerný zápas, nemôžeme vyhrať. Ale ak budeme hrať veľmi dobre a Slovensko nebude mať svoj najlepší deň, šancu máme.“
Slafkovský je skvelý hráč
Jalonen sa snaží húževnatým Talianom vštepiť trochu fínskej školy - dobre organizovanú hru.
„Nemáme toľko ofenzívneho talentu, takže musíme dobre brániť, hrať tvrdo, súťažiť naplno a byť silní pred vlastnou bránkou. Takto chceme hrať. Myslím si, že je to jediný spôsob, ako prežiť v tejto skupine."
Fínsky majster taktiky dodal talianskemu hokeju potrebnú vzpruhu.
„Je to skvelý tréner. Nepoznám nikoho, kto by nemiloval hrať za neho,“ hovoril o ňom útočník Nick Saracino.
„Je to výborný človek, rozumie hokeju, je veľmi dobrý motivátor a je veľmi silný aj po taktickej stránke. Je radosť hrať pod jeho vedením.“
Tréner Talianska Jukka Jalonen. (Autor: TASR)
Na olympiáde sa Taliani snažili dostať pod kožu predovšetkým Jurajovi Slafkovskému, najproduktívnejšiemu Slovákovi. Ten však na MS chýba. Na koho sa teda zamerajú Taliani tentokrát?
„Úprimne, doteraz som sa na Slovensko ešte vôbec nesústredil. Ale Slafkovský je skvelý hráč. Musím povedať, že sme radi, že tu nie je," dodal s úsmevom Jalonen.
Polovica tímu sa nenarodila v Taliansku
Jalonen má k dispozícii viacerých hráčov, ktorí hokejovo nevyrástli v Taliansku, ale napokon sa na Apeninský polostrov dostali.
Domáce olympijské hry boli lákavou príležitosťou pre viacerých Talianov, resp. hráčov, ktorí majú talianskych predkov.
Aj na MS majú 15 hráčov s dvojitým občianstvom a dvanástich, ktorí sa narodili mimo krajiny, ktorú reprezentujú.
Mená ako Bradley či Smith síce taliansky neznejú, ale aj tak týchto hráčov získali - do svojej reprezentácie aj do talianskych klubov, v ktorých nastupujú.
Exotickým hráčom je len 19-ročný obranca Gabriel Nitz, ktorý sa narodil v Dominikánskej republike.
Do reprezentácie kvôli olympiáde
Jedným z naturalizovaných hráčov je aj Saracino, ktorému k reprezentácii pomohol aj čas na Slovensku. V sezóne 2021/22 nastupoval v drese extraligového Zvolena a práve po nej sa presunul do Talianska.
„Prišiel som na Slovensko na rok a potom sa ma agent spýtal, či by som nechcel skúsiť Taliansko. Môj starý otec pochádza z Talianska a z otcovej strany máme talianske korene už niekoľko generácií dozadu, takže som mal možnosť získať občianstvo,“ vysvetľoval Saracino.
„Videl som v tom skvelú príležitosť. Dostal som sa do rakúskej ligy cez taliansky tím a povedal som si, že by bolo skvelé zabojovať o olympiádu.
Podarilo sa to a som veľmi hrdý na to, že môžem reprezentovať túto krajinu. Je to skvelé miesto na hokej aj na život. Je to nádherná časť sveta a myslím si, že aj to zohralo svoju úlohu.“
Čo sa mu páči na Slovensku? Pivo nie
Na ZOH nastúpil Saracino proti Slovensku v plnej sile. Zverenci trénera Országha sú oproti olympijským hrám výrazne oslabení.
Z Milána priniesli len šiestich hráčov. Taliani majú vo Švajčiarsku solídny základ olympijského kádra - až 15 hokejistov.
Bude pre Talianov výhodou nastúpiť v podobnej sile proti slabšiemu výberu Slovenska?
Saracino sa na tejto otázke len pousmial a odpovedal:
„Nemyslím si, že je niektorý tím slabší. Je tam veľa kvalitných hráčov. Myslím si, že to bude dobrý zápas, ale zároveň veľmi náročný. Verím, že im pripravíme dobrú výzvu.“
Nick Saracino (v tmavomodrom) v drese Zvolena v súboji s Patrikom Lamperom. (Autor: TASR)
34-ročný veterán je v talianskom kádri druhým najstarším hráčom. Rodák zo St. Louis hral počas svojej kariéry na klubovej úrovni za mužstvá v troch krajinách – v USA, Taliansku a na Slovensku, na ktoré spomína veľmi pozitívne.
A čo si na Slovensku najviac obľúbil? „Pivo nie, to mám radšej české," pousmial sa.
„Úprimne, najradšej som mal na Slovensku ľudí. Spoznal som tam naozaj skvelých ľudí a aj po piatich rokoch sme stále v kontakte. Ozývajú sa oni mne, ja im a práve ľudia sú dôvod, prečo mám na Slovensko stále veľmi dobré spomienky.“
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body