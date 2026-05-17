    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    12:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Sledujte na Joj
    Joj

    Sme radi, že tu nie je Slafkovský, hovoril tréner Talianov. Slovákov vyzve aj rodený Dominikánec

    Brankár Davide Fadani a Juraj Slafkovský počas zápasu Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Brankár Davide Fadani a Juraj Slafkovský počas zápasu Taliansko - Slovensko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin, Samuel Grega|17. máj 2026 o 07:15
    ShareTweet0

    Slabší tím? Stále majú veľa kvalitných hráčov, hovorí útočník Talianska o Slovákoch.

    „Tutta l'Italia", v preklade „Celé Taliansko". Tak znie názov gólového songu talianskych hokejistov.

    Pieseň, ktorá bola vlani súčasťou Eurovízie, znela štyrikrát aj na zimných olympijských hrách v Miláne. Dvakrát v zápase proti Slovensku, ktorý Taliani nakoniec prehrali 2:3. 

    Taliansko je druhým súperom Slovenska aj na MS v hokeji 2026. Azzuri priniesli aj do Švajčiarska tím plný naturalizovaných hráčov.

    Taliani majú na MS za sebou jeden zápas. Hneď v úvode čelili súperovi, s ktorým sa nemôžu porovnávať. Veľkosťou základne ani kvalitou.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Kanade v sobotu podľahli vysoko 0:6.

    Na regeneráciu pred zápasom so Slovenskom mali približne len 17 hodín. 

    Slovensko nie je Kanada

    Taliansko je v elitnej divízii nováčikom. Postup zariadili hráči, ale tiež nový tréner - Jukka Jalonen. S Fínskom sa stal olympijským víťazom v Pekingu aj trojnásobným majstrom sveta. V medzinárodnom hokeji patrí medzi najúspešnejších aj najuznávanejších.

    Spočiatku mal Taliansku iba pomôcť nájsť nového trénera, avšak ponuku napokon sám akceptoval.

    Na lavičku národného mužstva zasadol v roku 2024 s cieľom pripraviť mužstvo na domáci olympijský turnaj v Miláne.

    Na ňom Taliani potrápili aj Slovákov. V základnej skupine prehrali tesne 2:3. Za Slovensko skórovali Hudáček, Sukeľ a Ružička. Jeden zo strelcov Talianska - Bradley - hrá aj na MS 2026.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Národná tragédia, vraveli českí fanúšikovia. Slovinci majú výhru, na ktorú budú dlho spomínať
    Martin Turčin|dnes 07:20
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Národná tragédia, vraveli českí fanúšikovia. Slovinci majú výhru, na ktorú budú dlho spomínať
    Martin Turčin|dnes 07:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Sme radi, že tu nie je Slafkovský, hovoril tréner Talianov. Slovákov vyzve aj rodený Dominikánec