Dycky Most! Za Slovinsko chytá Čech. Čuduje sa, čo tu robí, chválili ho kanadské hviezdy

Toto sa stane raz za život

"Bolo to niečo neskutočné, myslím, že je to sen každého chlapca. Takýto zápas som ešte nezažil. Nebol som nervózny, skôr natešený, chcel som si to užiť, lebo niečo také sa stane raz za život," vysvetľoval, keď sa vyčerpaný presúval cez mixzónu.

Horák pôsobí v tíme HK Olympia Ľubľana, kde výkonmi zaujal aj reprezentačného trénera Eda Terglavu. Ten ho oslovil na jeseň minulého roka s ideou, či by nechcel chytať za Slovinsko. Kývol.