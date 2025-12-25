VIDEO: Slováci vytvorili na Štedrý deň hokejovú rodinu. Najmladší spievali Tichú noc

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov strávila Štedrý deň v Minnesote, kde už v piatok odštartujú majstrovstvá sveta juniorov.
Stredajší večer prežili spoločne, mali pripravenú spoločnú večeru i darčeky.
Večera nebola tradičná slovenská, no hlavným cieľom bolo stráviť sviatočný čas spolu. Vianočné darčeky pre hráčov a trénerov zabezpečil tak ako každý rok dlhoročný partner slovenského hokeja.
„Na juniorských majstrovstvách sveta som prvý rok. Užili sme si to s chalanmi fajn. Ježiško nám doniesol nejaké darčeky. Máme teraz voľný program a čakáme, čo bude zajtra. Máme tréning a 26. hráme zápas,“ citoval portál hockeyslovakia.sk útočníka Jakuba Dubravíka.
„Bolo to super, strávili sme to ako jedná rodina, všetci chalani aj tréneri. Napapali sme sa a dostali sme darčeky,“ pochvaľoval si aj obranca Filip Kovalčík.
Slovenský tím sa od rána presúval do St.Paul z mesta Bemidji, kde absolvoval tréningový kemp a odohral dva prípravné zápasy. S Lotyšskom 3:1 a Českom 1:2 pp.
Krátko po poludní výprava dorazila do dejiska turnaja, kde sa na prelome rokov uskutoční tradičný svetový šampionát. Po vybalení v šatni Grand Casino Arena, kde hráva svoje domáce zápasy tím NHL Minnesota Wild, sa hráči presunuli do hotela, kde ich čakala štedrá večera.
„Pomodlili sme sa spolu, hrala nám slovenská vianočná hudba, najedli sme sa a išli sme si zobrať darčeky. Dostali sme slúchadlá, sme im za to vďační. Verím, že všetkým budú parádne fungovať,“ doplnil Dubravík.
O kultúrnu vložku sa postarali dvaja najmladší hráči v tíme – Filip Kovalčík a Adam Goljer, zaspievali tradičnú koledu.
„Ako najmladší hráči v tíme sme spievali Tichú noc. Veľmi nám to nešlo, predsa len nie sme speváci, ale hokejisti. Ale bola to zábava,“ povedal Kovalčík a zároveň poslal odkaz sviatkujúcim fanúšikom na Slovensku: „Užívajte si to naplno a buďte pozitívne naladení. Prajeme vám krásne sviatky."
Nominácia Slovenska na MS do 20 rokov
Brankári: Leonardo Roberto Henriquez (Green Bay Gamblers/USA), Alan Lenďák (Fargo Force/USA), Michal Prádel (Tri City Storm/USA).
Obrancovia: Adam Beluško (Green Bay Gamblers/USA), Michal Čapoš (Wenatchee Wild/Kan.), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra/HC Nové Zámky), Filip Kovalčík (Drummondville Voltiguers/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Luka Radivojevič (Boston College/USA).
Útočníci: Jakub Dubravík (Vlci Žilina-mládež), Alex Gašo (Mountfield HK/ČR), Ján Chovan (Sudbury Wolves/Kan.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Michal Liščinský (HC Košice), Alex Mišiak (Erie Otters/Kan.), Samuel Murín (Tri City Storm/USA), Adam Nemec (HK Nitra), Tobias Pitka (Northern Michigan University/USA), Tomáš Pobežal (Kingston Frontenacs/Kan.), Andreas Straka (Quebec Remparts/Kan.), Michal Svrček (Brynäs/Švéd.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Lukáš Tomka (HC’05 Banská Bystrica).