Slováci päťkrát utíšili 13-tisíc ľudí. Zaslúžili sme si iný výsledok, hovoril tréner

Bol to ako scenár z dobrej americkej filmovej drámy. Slovenskí juniori v nej hrali hlavnú úlohu outsidera, ktorý sa nevzdáva za žiadnych okolností.
Proti favorizovaným USA mali dej zápasu dlho vo vlastných rukách, no finálna kapitola vyšla lepšie domácemu hrdinovi.
Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v treťom zápase základnej skupiny na MS v hokeji do 20 rokov proti hokejistom Spojených štátov 5:6.
Po prehre so Švédskom (3:2) to bol druhý nečakaný výsledok. Hoci táto veta môže znieť zvláštne, je pravdivá.
Nečakané sú preto, lebo boli mimoriadne tesné. Veď so Švédskom prehrali Slováci vlani 2:5, proti USA pred dvoma rokmi 2:10.
Dve porážky o gól s favoritmi jasne ukazujú, že tím pod vedením Petra Frühaufa má charakter, tímového ducha a obrovskú nezlomnosť. Bude to však stačiť na postup do štvrťfinále?
Šokujúci vývoj
„Ako ďaleko to pôjde? Ja nechcem ísť domov 4. januára, chlapci. Tento tím, táto rodina, nemá limity. My dokážeme všetko."
Takto znel motivačný príhovor hlavného trénera po výhre nad Nemeckom (4:1), ktorý obletel sociálne siete.
S takýmto nastavením nastúpili mladí Slováci aj na zápas proti domácemu superfavoritovi. Tréneri ich silné emócie na striedačke museli upokojiť.
Úvod zápasu prežili pod enormným tlakom. Prvé tri minúty sa takmer nedostali z vlastného obranného pásma, a keď už áno, tak len na niekoľko sekúnd.
Američania diktovali tempo, no zdanlivo jednostranný obraz hry narušil kapitán Tobias Pitka. V priestore medzi kruhmi si rýchlo vymenil puk s Tobiasom Tomíkom a expresnou strelou švihom prekvapivo otvoril skóre v prospech Slovenska.
Moment, ktorý sa zrodil prakticky z ničoho, slovenský tím nakopol. V presilovej hre potom Tomáš Chrenko využil výborné clonenie Andreasa Straku a presnou, milimetrovou strelou zvýšil na 2:0.
Skóroval pri vylúčení Kamila Bednarika, hráča so slovenskými koreňmi, a pripísal si už štvrtý presný zásah na turnaji.
Takmer plná hala v tej chvíli stíchla. Slováci umlčali tisícky amerických fanúšikov.
Pre Spojené štáty to bol šokujúci vývoj. „Na to, ako začali Američania, hovoril som si, že toto nedopadne dobre,“ glosoval komentátor Michal Hudec.
Hoci USA mali v úvode hernú prevahu, počas prvých 15 minút prvej tretiny prehrávali na strely 2:8. Slováci navyše obetavo pracovali v defenzíve a v prvej tretine zblokovali šesť striel.
„Na začiatku mali veľký tlak, ale potom sme začali hrať my,“ doplnil Pitka po prvej prestávke.
Vyrovnaný zápas s adeptom na zlato
Pre nestranného fanúšika to bol zápas na pohľadanie – v prostrednej časti padlo až šesť gólov a tempo ani na chvíľu nepovolilo.
Američania museli zabrať a postupne preberali iniciatívu, paradoxne však boli najnebezpečnejší počas slovenskej presilovej hry, v ktorej dokázali streliť kontaktný gól. Slováci však odpovedali rovnakou mincou.
Adam Beluško skóroval z prvej slovenskej strely na bránku v druhej tretine, navyše v oslabení, a opäť poslal Slovensko do dvojgólového vedenia.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na MS U20 2026
Slovenský tím podával obetavý výkon, no zároveň sa nevyhol chybám, za ktoré kruto platil.
Američania stupňovali tlak na slovenskú bránku a v kritických momentoch držal tím nad vodou brankár Michal Prádel. Pochytal až 35 striel domácich.
Slováci viedli 2:0, 3:1 a neskôr aj 4:3, no favorizované USA zakaždým našli odpoveď. Do konca druhej tretiny sa im podarilo vyrovnať na 4:4. „Bola to prestrelka,“ zhodnotil výstižne útočník Michal Svrček počas druhej prestávky.
„Hráme vyrovnaný zápas s adeptom na zlato. To je neskutočné,“ poznamenal v štúdiu JOJ Šport expert Rastislav Konečný.
Je to škoda, zhodli sa experti
Keď padol gól znamenajúci rovnovážny stav, na časomiere zostávalo iba 45 sekúnd z druhej tretiny. Slovenský tím však nezvládol úvod tretej časti.
Už po 18 sekundách James Hagens expresnou akciou poslal USA prvýkrát v zápase do vedenia a duel sa definitívne preklopil na stranu favorita.
„V tomto momente prehrali zápas. Škoda toho,“ hľadal príčiny neúspechu v štúdiu Rastislav Konečný.
Slovákom následne ublížili dve zbytočné vylúčenia. V tom druhom inkasovali šiesty gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný. Tomáš Chrenko síce strelil svoj druhý gól v zápase a v posledných sekundách ešte zdramatizoval skóre, no na obrat to jednoducho nestačilo.
„Je to škoda, keď dáte päť gólov a prehráte,“ povzdychol si expert Michal Hudec.
Napriek šiestim inkasovaným gólom a prehre však slovenský tím zbieral iba pochvaly. Proti ďalšiemu ašpirantovi na cenné kovy odohrali Slováci vyrovnaný, odvážny zápas, v ktorom ukázali charakter, kvalitu aj mentálnu odolnosť.
„Je to druhý zápas proti favoritovi, ktorý prehrali o gól, a to veľmi mrzí. Ťažko haniť hráčov za tento výkon,“ pokračoval Konečný.
Podobne to videl aj Ján Lašák: „Chalani sa presvedčili, že môžu hrať s každým. Môžeme byť na nich hrdí, ako hrali.“
Tréner nemal ani jedno zlé slovo
Keby pred šampionátom niekto Slovákom ponúkol dva tesné výsledky proti favoritom skupiny, pravdepodobne by ich brali všetkými desiatimi. Po priebehu oboch zápasov však zostáva pachuť – nula bodov sa máli. Najmä po výkonoch, ktorými sa slovenský tím prezentoval.
„Hodnotí sa to veľmi ťažko. Chalani si zaslúžili iný výsledok,“ hovoril sklamaný tréner Frühauf.
VIDEO: Hodnotenie trénera a hráčov po zápase proti USA
„Máme tu 25 bojovníkov, ktorí sa navzájom podporujú, a o to viac ma to za nich mrzí. Naháňali sme Ameriku, boli pasáže, kde sme boli lepším tímom. Mrzí ma to, ale to sú majstrovstvá sveta. Som šťastný, že hráči odovzdali úplne všetko.“
Na adresu svojich zverencov nenašiel jediné zlé slovo. Slováci hrali obetavo, s nasadením a odvahou, no otvorená partia s kvalitatívne silnejším súperom si vyžiadala daň.
„Podali sme dobrý tímový výkon, výsledok nás mrzí. Američania do nás dosť búšili, tak dali nejaké góly. Verím, že náš zápas ešte len príde. Ukázali sme, že môžeme hrať s hocikým. Utíšili sme päťkrát 13-tisíc ľudí," povedal po zápase Chrenko, s piatimi gólmi aktuálne najlepší strelec turnaja.
Slováci odohrajú posledný zápas v skupine v posledný deň kalendárneho roka (19:00, JOJ Šport) proti Švajčiarsku. Výsledok z tohto zápasu rozhodne o ďalšom osude slovenských mladíkov na svetovom šampionáte.