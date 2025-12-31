Zmena v prvej formácii. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Švajčiarsku

Slovenských hokejistov čaká posledný zápas v skupine na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov. Nastúpia proti reprezentácii Švajčiarska.
Duel štartuje od 19.00 h a hostí ho Grand Casino Arena v St. Paul.
Tréner slovenského výberu Peter Frühauf dal v bránke opäť šancu Michalovi Prádelovi.
Zmenu však urobil v prvej formácii. Tvoria ju po novom útočníci Andreas Straka, Tomáš Pobežal a Michal Svrček. Úvodnú obrannú dvojicu tvoria aj naďalej Andrej Fabuš a Luka Radivojevič.
Zo zápasovej zostavy vypadol Alex Mišiak. Chýba v nej aj Filip Kovalčík.
Oproti duelu s USA je však v pozícii trinásteho útočníka Alex Gašo, keď na tejto pozícii nahradil Michala Liščinského, ktorý figuruje vo štvrtej formácii.
Textový online prenos môžete sledovať aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji U20 2026
Slovensko: Prádel (Lenďák) - Radivojevič, Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Lisý - Straka, Pobežal, Svrček - Tomík, Pitka, Chovan - Murín, Chrenko, Nemec - Tomka, Dúbravík, Liščinský - Gašo