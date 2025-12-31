Zmena v prvej formácii. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Švajčiarsku

Tréner Peter Frühauf v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Tréner Peter Frühauf v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|31. dec 2025 o 18:10
ShareTweet0

Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji U20 2026.

Slovenských hokejistov čaká posledný zápas v skupine na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov. Nastúpia proti reprezentácii Švajčiarska.

Duel štartuje od 19.00 h a hostí ho Grand Casino Arena v St. Paul.

Tréner slovenského výberu Peter Frühauf dal v bránke opäť šancu Michalovi Prádelovi.

Zmenu však urobil v prvej formácii. Tvoria ju po novom útočníci Andreas Straka, Tomáš Pobežal a Michal Svrček. Úvodnú obrannú dvojicu tvoria aj naďalej Andrej Fabuš a Luka Radivojevič.

Zo zápasovej zostavy vypadol Alex Mišiak. Chýba v nej aj Filip Kovalčík.

Oproti duelu s USA je však v pozícii trinásteho útočníka Alex Gašo, keď na tejto pozícii nahradil Michala Liščinského, ktorý figuruje vo štvrtej formácii.

Duel štartuje o 19.00 h a textový online prenos môžete sledovať aj na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji U20 2026

Slovensko: Prádel (Lenďák) - Radivojevič, Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Lisý - Straka, Pobežal, Svrček - Tomík, Pitka, Chovan - Murín, Chrenko, Nemec - Tomka, Dúbravík, Liščinský - Gašo

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Macklin Celebrini v drese San Jose.
    Macklin Celebrini v drese San Jose.
    Nechýba Celebrini ani Crosby. Kanada oznámila hviezdnu nomináciu na olympijské hry
    dnes 18:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Zmena v prvej formácii. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Švajčiarsku