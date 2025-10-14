Remíza proti Severným Írom nemusí stačiť a Nemci majú náskok (postupová matematika)

Slovenskí futbalisti pred zápasom proti Luxembursku.
Fotogaléria (35)
Slovenskí futbalisti pred zápasom proti Luxembursku. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Sportnet|14. okt 2025 o 10:10
Slovenskí futbalisti odohrajú ešte dva zápasy.

Skvelý výkon a senzačné víťazstvo 2:0 nad Nemeckom v úvodnom zápase kvalifikácie na MS vo futbale 2026 v septembri na Tehelnom poli namaškrtilo slovenských fanúšikov tak, že mnohí začali dokonca snívať o priamom postupe na šampionát do Severnej Ameriky.

Uplynulo 9 týždňov, Slováci majú za sebou ďalšie tri súboje a ich vyhliadky na úspech majú konkrétnejšie kontúry. 

Po štyroch kolách je jasné, že o priamy postup (prvé miesto) a baráž (druhé miesto) už súperia len tri tímy.

V priebežnej tabuľke A-skupiny vedú Nemci o skóre pred Slovenskom a o tri body pred tretími Severnými Írmi. Luxembursko je bez bodu a bez šance.

Na priamy postup bude Slovensko potrebovať ďalšiu senzáciu, podobnú tej septembrovej. Prvou podmienkou je zdolať v novembri v Košiciach Severné Írsko alebo sa spoliehať na to, že Nemci zakopnú v Luxembursku, čo je však nepravdepodobné. 

V prípade, že by pred posledným kolom malo Slovensko i Nemecko v tabuľke 12 bodov, o víťazovi skupiny rozhodne súboj v Lipsku 17. novembra.

Keďže prvým kritériom pri rovnosti bodov je skóre a nie vzájomný zápas, Slováci by zrejme museli Nemcov zdolať aj druhýkrát. Momentálne majú totiž zverenci Francesca Calzonu skóre 5:2 a Nemci 8:3.

Ešte raz pripomíname, že pred týmto súbojom, 14. novembra, hostia Slováci Severných Írov a Nemci cestujú do Luxemburska.

Skóre môže zohrať významnú úlohu aj v prípadnom súboji o druhú priečku so Severným Írskom.

Výhra nad Ostrovanmi v Košiciach by dala Slovákom definitívu v tom, že obsadia minimálne druhé miesto a vo svojom futbalovom dobrodružstve môžu pokračovať aj na jar v baráži play off. Remíza so Severnými Írmi by ale ich situáciu skomplikovala.

V tabuľke by mali síce stále o tri body viac, ale museli by počítať s alternatívou, že Severní Íri v poslednom kole doma zdolajú Luxembursko.

V takom prípade by Slováci nesmeli prehrať v Nemecku, alebo by sa museli spoliehať na súhru okolností. V prípade, že by Slovensko prehralo s Nemeckom iba o gól a zároveň Severné Írsko vyhralo nad Luxemburskom iba o gól, oba tímy by mali rovnaký gólový rozdiel (+2).

Ďalším kritériom by bol vyšší počet strelených gólov (Slovensko momentálne 5, Severné Írsko 6), tretím kritériom sú vzájomné zápasy (lepšie by bolo na tom Severné Írsko).

Teoreticky môže nastať aj situácia, že na konci kvalifikácie budú mať rovnaký počet bodov Nemecko, Slovensko, aj Severné Írsko. Aj v tomto prípade je prvé kritérium skóre, potom vyšší počet strelených gólov a až potom vzájomné zápasy.

V baráži play off bude hrať o zvyšné 4 miestenky pre Európu 16 tímov. Dvanásť postúpi do baráže z druhých miest v skupinách a ďalší štyria na základe Ligy národov (edícia 2025). Na jar budúceho roka sa stretnú systémom doma - vonku a na postup na šampionát bude potrebné vyradiť dvoch súperov.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

