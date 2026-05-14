    Iránski hráči sú stále v neistote. Nikto z členov tímu nemá víza do USA

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. máj 2026 o 16:28
    ShareTweet0

    Členovia iránskej výpravy plánujú v najbližších dňoch navštíviť Turecko.

    Nikto z členov iránskeho národného tímu, ktorý má štartovať na nadchádzajúcich futbalových MS, zatiaľ nemá platné víza do Spojených štátov amerických.

    Vo štvrtok o tom informoval Mehdí Tádž, prezident Iránskej futbalovej federácie.

    Členovia iránskej výpravy plánujú v najbližších dňoch navštíviť Turecko a za účelom získania víz odovzdať okrem iného aj otlačky prstov.

    „Zajtra alebo pozajtra budeme mať rozhodujúce stretnutie s FIFA. Musíme získať záruky, že náš tím dostane víza. Pretože zatiaľ ich nikto nemá,“ citovala Tádža agentúra AFP.

    Irán bol s USA od 28. februára tohto roku vo vojne, od 8. apríla trvá prímerie. Na šampionáte sa má ázijský zástupca stretnúť v G-skupine postupne s Novým Zélandom, Belgickom a Egyptom.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu.
    Iránski hráči sú stále v neistote. Nikto z členov tímu nemá víza do USA
    dnes 16:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Iránski hráči sú stále v neistote. Nikto z členov tímu nemá víza do USA