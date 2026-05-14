Niekedy hviezdil na MS i v Serie A, teraz sa topí v dlhoch. Skuhravému vyhlásili osobný bankrot

Krajský súd v Brne povolil vo štvrtok osobný bankrot bývalému československému futbalovému reprezentantovi Tomášovi Skuhravému. Podľa insolventného registra dlhuje približne 8,5 milióna českých korún (350.000 eur).
Šesťdesiatročný bývalý útočník má podľa verejne dostupného insolventného návrhu záväzky voči štyrom subjektom.
Najväčším veriteľom je spoločnosť A.P.C. Four, ktorej dlhuje približne 6,3 milióna korún (260.000 eur).
Skuhravý v návrhu uviedol, že jeho dlhy vznikli najmä v súvislosti s predchádzajúcou podnikateľskou činnosťou a dlhodobým pobytom v zahraničí.
„Moje záväzky vznikli prevažne z podnikateľskej činnosti, keď som sa od roku 2004 dlhodobo zdržiaval v zahraničí a v rámci svojho podnikania som si myslel, že je všetko v správnych rukách,“ citovali niekdajšieho hráča FC Janov české médiá.
Po návrate do vlasti podľa vlastných slov zistil, že situácia je odlišná: „Chcem dať všetky svoje záležitosti a dlhy do poriadku.“ Proces oddlženia bude riadiť spoločnosť Insolvenční správci.
Skuhravý patril v minulosti medzi najvýraznejších československých futbalistov. Upozornil na seba najmä na majstrovstvách sveta 1990 v Taliansku, kde strelil päť gólov a stal sa druhým najlepším strelcom turnaja.
Neskôr pôsobil v talianskej Serie A, kde si vyslúžil prezývku „bomber“. V súčasnosti pracuje pre prvoligové Slovácko a zdržiava sa v Uherskom Hradišti.
Podľa českých médií býva v hoteli Fabrika, ktorý spravuje jeho posledný zamestnávateľ a spolumajiteľ klubu Pavel Buráň.