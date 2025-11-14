Rovnako ako na pôde súpera. Kde sledovať zápas Slovensko - Severné Írsko?

Daniel Hallard (Severné Írsko) a David Strelec (Slovensko) bojujú o loptu.
Sportnet|14. nov 2025 o 07:00
Pozrite si TV program zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v boji o postup na MS vo futbale 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A spolu s reprezentáciou Nemecka, Luxemburska a Severného Írska.

Slováci vstúpili do kvalifikácie skvele, keď zdolali favorizované Nemecko a Luxembursko.

Situáciu si skomplikovali prehrou v Severnom Írsku. Odpovedali však druhým triumfom nad Luxemburskom. V tabuľke im patrí druhé miesto, keď majú horšie skóre ako Nemci.

Už dnes budú čeliť opäť reprezentácii Severného Írska, ktorú privítajú v Košiciach. Zápas sa začína o 20.45 h a odvysiela ho STVR Šport.

Kde sledovať kvalifikáciu MS vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Skupinová fáza kvalifikácie je rozdelená do 12 skupín, z ktorých priamo postupujú na svetový šampionát iba víťazi skupín.

Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.

Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.

