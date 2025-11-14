Slováci si zaistili minimálne baráž. Tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Severné Írsko.
Fotogaléria (49)
Fotka zo zápasu Slovensko - Severné Írsko. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Sportnet|14. nov 2025 o 22:55
Pozrite si, ako vyzerá aktuálna tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na ktorom mieste je Slovensko po zápase proti Severnému Írsku?

KOŠICE. Slovenskí futbalisti majú za sebou predposledný piaty zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026.

V zápase skupiny A odplatili vonkajšiu prehru Severnému Írsku a zvíťazili 1:0.

Duel v Košiciach rozhodol striedajúci Tomáš Bobček, ktorého presný zásah zaistil Slovákom minimálne druhú priečku a účasť v baráži o svetový šampionát.

VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka

Slovensko figuruje s dvanástimi bodmi za vedúcim Nemeckom, ktoré je prvé iba vďaka lepšiemu skóre.

Nemci si v predposlednom kvalifikačnom zápase poradili s Luxemburskom, ktoré zdolali na jeho vlastnej pôde 2:0.

Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Aktuálna tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

