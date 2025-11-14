Slováci si zaistili minimálne baráž. Tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026

KOŠICE. Slovenskí futbalisti majú za sebou predposledný piaty zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026.
V zápase skupiny A odplatili vonkajšiu prehru Severnému Írsku a zvíťazili 1:0.
Duel v Košiciach rozhodol striedajúci Tomáš Bobček, ktorého presný zásah zaistil Slovákom minimálne druhú priečku a účasť v baráži o svetový šampionát.
VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka
Slovensko figuruje s dvanástimi bodmi za vedúcim Nemeckom, ktoré je prvé iba vďaka lepšiemu skóre.
Nemci si v predposlednom kvalifikačnom zápase poradili s Luxemburskom, ktoré zdolali na jeho vlastnej pôde 2:0.
