    Chcel ho aj taliansky veľkoklub. Rakúsko predĺžilo zmluvu s nemeckým trénerom

    Ralf Rangnick.
    Ralf Rangnick. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|13. jún 2026 o 20:47
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    Ročne bude zarábať dva milióny.

    Tréner Ralf Rangnick zostane na lavičke Rakúska aj po majstrovstvách sveta. 67-ročný nemecký kouč podpísal pred štartom turnaja zmluvu do roku 2027, informoval rakúsky zväz.

    Informácie o MS vo futbale 2026

    V prípade úspešnej kvalifikácie na EURO 2028 sa kontrakt automaticky predĺži aj na šampionát, ktorý budú hostiť Veľká Británia a Írsko.

    Rangnick vedie rakúsku reprezentáciu od roku 2022 a tento rok s tímom vybojoval v baráži postup na MS. Jeho doterajšia zmluva mala vypršať po majstrovstvách sveta, ktoré spoločne organizuje USA, Mexiko a Kanada.

    Už v máji o jeho služby údajne prejavil záujem AC Miláno, ktorý ho chcel získať na miesto športového riaditeľa, vylepšená finančná ponuka rakúskeho zväzu ho ale presvedčila na predĺženie spolupráce. Podľa agentúry APA stúpne jeho plat na dva milióny eur.

    Program Rakúska na MS vo futbale 2026

    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City

    Rakúšanov čaká na majstrovstvá sveta prvý zápas v utorok o 6.00 SELČ v Santa Clare proti Jordánsku, v skupine J sa potom stretnú ešte s obhajcami titulu z Argentíny a Alžírskom.

    Tabuška skupiny J na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AlžírskoAlžírskoALG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ArgentínaArgentínaARG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ralf Rangnick.
    Ralf Rangnick.
    Chcel ho aj taliansky veľkoklub. Rakúsko predĺžilo zmluvu s nemeckým trénerom
    dnes 20:47
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