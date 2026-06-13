Chcel ho aj taliansky veľkoklub. Rakúsko predĺžilo zmluvu s nemeckým trénerom

Tréner Ralf Rangnick zostane na lavičke Rakúska aj po majstrovstvách sveta. 67-ročný nemecký kouč podpísal pred štartom turnaja zmluvu do roku 2027, informoval rakúsky zväz.
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V prípade úspešnej kvalifikácie na EURO 2028 sa kontrakt automaticky predĺži aj na šampionát, ktorý budú hostiť Veľká Británia a Írsko.
Rangnick vedie rakúsku reprezentáciu od roku 2022 a tento rok s tímom vybojoval v baráži postup na MS. Jeho doterajšia zmluva mala vypršať po majstrovstvách sveta, ktoré spoločne organizuje USA, Mexiko a Kanada.
Už v máji o jeho služby údajne prejavil záujem AC Miláno, ktorý ho chcel získať na miesto športového riaditeľa, vylepšená finančná ponuka rakúskeho zväzu ho ale presvedčila na predĺženie spolupráce. Podľa agentúry APA stúpne jeho plat na dva milióny eur.
Program Rakúska na MS vo futbale 2026
Rakúšanov čaká na majstrovstvá sveta prvý zápas v utorok o 6.00 SELČ v Santa Clare proti Jordánsku, v skupine J sa potom stretnú ešte s obhajcami titulu z Argentíny a Alžírskom.