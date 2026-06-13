Správu považoval za spam. Futbalista Kapverd vďačí účasti na MS sociálnej sieti

Cestu na majstrovstvách sveta otvorila obrancovi Robertovi Lopesovi sociálna sieť LinkedIn. Chýbalo pritom málo, aby o túto šancu prišiel.
Keď ho prostredníctvom profesionálnej sociálnej siete kontaktovala Kapverdská futbalová asociácia, zachoval sa írsky rodák podobne ako mnoho ľudí - správu v portugalčine považoval za spam a ignoroval ju.
Až keď mu neskôr prišiel ďalší odkaz v angličtine, došlo mu, že ide o ponuku reprezentovať Kapverdy.
"Po deviatich mesiacoch sa ma pýtali, či som o návrhu rozmýšľal. Až vtedy som urobil to, čo som mal urobiť hneď. Pôvodnú správu som si preložil cez Google," povedal Lopes so smiechom agentúre Reuters pred vstupom do svetového šampionátu, ktorý afrického nováčika čaká v pondelok proti majstrom Európy Španielom.
Program Kapverd na MS vo futbale 2026
"Bolo to zvláštne. Neskôr mi vysvetlili, že mali problém kontaktovať môj klub," uviedol tridsaťtriročný stopér, ktorý strávil celú kariéru v írskej lige, odkiaľ bolo do národného tímu jeho rodnej krajiny ďaleko.
V roku 2019 preto syn kapverdského otca a írskej matky začal hrať za africkú ostrovnú krajinu a nazbieral v jej drese už 44 štartov.
"Keď som prišiel do tímu, cítil som, že je tam skvelá partia. Cieľom v tom čase bolo dostať sa na africký šampionát, čo sa nám podarilo, zamiešali sme sa medzi najlepšie africké tímy," pripomenul nečakanú účasť vo štvrťfinále kontinentálneho šampionátu spred troch rokov.
"Získali sme veľa sebavedomia a pár ďalších chlapcov prijalo občianstvo, čo náš tím tiež trochu posilnilo," uviedol hráč Shamrock Rovers prezývaný Pico, ktorý za Írsko odohral len jeden zápas v kategórii do 19 rokov.
K postupu na majstrovstvá sveta pomohlo Kapverdám aj rozšírenie turnaja na 48 mužstiev. Odmenou za úspešnú kvalifikáciu pre nich budú v H-skupine zápasy so Španielskom, Saudskou Arábiou a Uruguajom.
"Musíme sa pokúsiť postúpiť zo skupiny, to musí byť náš cieľ. Vieme, že to bude ťažké, sme v ťažkej skupine, ale treba veriť, že to dokážeme. Dostali sme sa sem zaslúžene a teraz musíme ukázať, že sme konkurencieschopní," vyhlásil Lopes.