Najlepšiemu hráčovi nebol gól súdený. Pochvalu si zaslúži aj Calzona (hodnotenie)

KOŠICE. Slovenskí futbalisti dosiahli v Košickej futbalovej aréne mimoriadne dôležité víťazstvo. Vďaka triumfu nad Severným Írskom 1:0 sú v hre o priamy postup na MS 2026, pričom minimálne baráž majú vo vrecku.
Hrdinom zápasu sa stal útočník poľskej Lechie Gdansk Tomáš Bobček, ktorý pri debute v seniorskej reprezentácii strelil v nadstavenom čase víťazný gól.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Martin Dúbravka - 7
Hoci sa Severní Íri dostali do deviatich zakončení, chýbala im presnosť či razancia. S dvoma, ktoré smerovali medzi tri žrde, si Dúbravka ľahko poradil.
Paradoxne, najlepší zákrok predviedol po strele Devennyho z ťažkého uhla, no hosťujúci hráč bol ešte predtým v ofsajde, takže by prípadný gól neplatil.
Jedinú chybu urobil gólman Burnley v 17. minúte, keď po štandardnej situácii spravil krok vpred, následne zacúval späť, no našťastie Ballard minul.
Norbert Gyömbér - 7
Železný muž, aj takúto prezývku by zaslúžil obranca saudskoarabského Al Kholood. Až v 15. zápase sezóny, z toho piatom v reprezentačnom drese, neodohral kompletnú minutáž, keďže striedal v 88. minúte.
Hoci dostal žltú kartu, jeho výkon možno hodnotiť pozitívne. Vzadu neurobil žiadnu výraznú chybu a neraz sa snažil podporiť útok, čo mu nie je vlastné.
Milan Škriniar - 7,5
Z dvojice stopérov bol tým lepším článkom. Viackrát dobre odvrátil loptu, bol aktívnejší v rozohrávke a v prvom polčase sa dvakrát dostal aj do zakončenia.
Škoda, že mu lepšie nevyšiel volej po nacvičenom signáli. Pri ďalšom v 55. minúte šikovne zmiatol brankára, no nepostrážil si ofsajdovú líniu.
Jedinú chybu v defenzíve urobil ešte v prvom polčase, keď mu za chrbát ušiel Charles, no zakončil nedôrazne. Inak podal Škriniar kvalitný výkon, na ktorý sú zvyknutí fanúšikovia na Slovensku či v Istanbule.
Adam Obert - 6
Úprimne, v reprezentácii odohral už aj lepšie zápasy. V prvom polčase prehral dva dôležité hlavičkové súboje, z čoho pramenili šance hostí.
Mal niekoľko zlých prihrávok, no v záverečnej polhodine zlepšil výkon a snažil sa podporiť aj útok. Pri jednom z centrov sa črtala šanca pre Strelca.
Dávid Hancko - 7,5
O niečo viditeľnejší bol v prvom polčase. Pri najväčšej šanci Slovenska urobil kľúčové veci, či už aktívny nábeh, respektíve finálna prihrávka na Strelca.
Po zmene strán prebral aktivitu na ľavej strane Haraslín, no práve v spolupráci s ním sa dostal do dvoch zakončení aj Hancko. Tentokrát si štatistiky gólov či asistencií nevylepšil, no to kvalitu jeho výkonu neuberá.
Matúš Bero - 7,5
V košickej aréne hýril aktivitou, minimálne trikrát sa mu podarilo zachytiť rozohrávku súpera, či z pravej strany poslať loptu do šestnástky.
V strede poľa si zastal svoju pozíciu a neúnavne bojoval až do konca. Tradične hral dôrazne. Trikrát bol faulovaný a trikrát fauloval on. Niektoré zákroky boli zbytočné a hostia sa trochu lacno dostali k priamym kopom.
Stanislav Lobotka - 7
V prvom polčase zaujal asi najviac nepresným volejom. Okrem tradičnej výpomoci v rozohrávke nemal toľko prienikových prihrávok či typických driblingov.
Na druhej strane však operoval na veľkom priestore a pomáhal aj defenzíve. Napríklad, v 59. minúte skvele prečítal pas, ktorý smeroval na voľného hráča.
Tomáš Rigo - 6,5
V novembri odohral v drese Stoke City len približne polhodinu, no napriek nízkej vyťaženosti dostal šancu pri absencii potrestaného Ondreja Dudu.
Ustál niekoľko súbojov, bol autorom centru pri zakončení Škriniara, no tiež v dvoch situáciách o niečo dlhšie váhal so zakončením, čím sa pripravil o lepšiu pozíciu. V 84. minúte prebral jeho rolu Lászlo Bénes.
VIDEO: Jediný gól zápasu Slovensko - Severné Írsko
Dávid Ďuriš - 5
Spomedzi slovenských hráčov bol najmenej viditeľný. Štatisti mu síce započítali jednu strelu mimo bránky, no lopta ho vtedy skôr trafila, keďže sa prudko odrazila od žrde po zakončení Strelca.
V druhom polčase bol v situácii 1 na 1, po ktorej sa mohol dostať do šance, no namiesto toho volil spätný pohyb. Nebolo prekvapením, že ho tréner vystriedal.
David Strelec - 6
Kým pred mesiacom mohol v Belfaste vyrovnať, v Košiciach mohol skóre otvoriť. Z ľavého krídla išiel sám na brankára Peacocka-Farrella, mal dostatok šancu na zakončenie, ale fanúšikov zarmútil strelou do pravej žrde.
Jeho góly národnému tímu chýbajú, no snáď zažiari opäť proti Nemecku. Celkovo mal v Košiciach len tri dotyky s loptou v šestnástke súpera, čo je málo.
Pri situácii z 65. minúty nešťastne zahral rukou pri strele Haraslína.
Lukáš Haraslín - 8
Výkon kapitána pražskej Sparty gradoval a v druhom polčase vyčnieval nad všetkými. Bol najlepším hráčom, väčšina akcií išla cez neho a dobre si rozumel s Hanckom, ktorý sa dostával do zakončení.
Päťkrát na seba vybojoval faul, zahrával priame kopy a hoci sa dvakrát tešil z gólu, nebolo mu dopriané. Najskôr pre ofsajd Škriniara, potom pre ruku Strelca.
Pomerne prekvapivo ho Calzona stiahol v 84. minúte a nahradil libereckým Ľubomírom Tuptom. Haraslín tak tretiu šancu na gól nedostal.
Leo Sauer - 5
Jeden z hrdinov domáceho duelu proti Nemecku dostal šancu na posledných 20 minút, no možno mu viac sedí to, keď hrá od začiatku. Do rozbehnutého zápasu nevstúpil dobre a až po desiatich minút bol dlhšie pri lopte.
Tomáš Bobček a ďalší - bez známky
Hrdinom zápasu bol Tomáš Bobček, ktorý si do reprezentácie priniesol výbornú formu z poľskej ligy. Po rohovom kope iného striedajúceho hráča Bénesa sa najlepšie zorientoval a strelil veľmi dôležitý gól.
Pre nízku minutáž je síce v našom hodnotení bez známky, no celkovo treba pochváliť trénera Calzonu a všetkých hráčov, ktorí prišli na ihrisko po 80. minúte.
Okrem spomenutých náhradníkov pridali ruku k dielu aj Tupta s Boženíkom, ktorí najmä vo vyše osemminútovom nadstavenom čase neraz dlho držali loptu, čím nedovolili Severným Írom vytvoriť si tlak.