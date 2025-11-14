Najlepšiemu hráčovi nebol gól súdený. Pochvalu si zaslúži aj Calzona (hodnotenie)

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín v zápase proti Severnému Írsku.
Slovenský futbalista Lukáš Haraslín v zápase proti Severnému Írsku. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Miroslav Kováčik|15. nov 2025 o 00:05
Hodnotenie slovenských futbalistov po zápase so Severným Írskom.

KOŠICE. Slovenskí futbalisti dosiahli v Košickej futbalovej aréne mimoriadne dôležité víťazstvo. Vďaka triumfu nad Severným Írskom 1:0 sú v hre o priamy postup na MS 2026, pričom minimálne baráž majú vo vrecku.

Hrdinom zápasu sa stal útočník poľskej Lechie Gdansk Tomáš Bobček, ktorý pri debute v seniorskej reprezentácii strelil v nadstavenom čase víťazný gól.

Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).

Martin Dúbravka - 7

Hoci sa Severní Íri dostali do deviatich zakončení, chýbala im presnosť či razancia. S dvoma, ktoré smerovali medzi tri žrde, si Dúbravka ľahko poradil. 

Paradoxne, najlepší zákrok predviedol po strele Devennyho z ťažkého uhla, no hosťujúci hráč bol ešte predtým v ofsajde, takže by prípadný gól neplatil. 

Jedinú chybu urobil gólman Burnley v 17. minúte, keď po štandardnej situácii spravil krok vpred, následne zacúval späť, no našťastie Ballard minul. 

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Severné Írsko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Dion Charles (9) a hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Norbert Gyömbér - 7

Železný muž, aj takúto prezývku by zaslúžil obranca saudskoarabského Al Kholood. Až v 15. zápase sezóny, z toho piatom v reprezentačnom drese, neodohral kompletnú minutáž, keďže striedal v 88. minúte. 

Hoci dostal žltú kartu, jeho výkon možno hodnotiť pozitívne. Vzadu neurobil žiadnu výraznú chybu a neraz sa snažil podporiť útok, čo mu nie je vlastné.

Milan Škriniar - 7,5

Z dvojice stopérov bol tým lepším článkom. Viackrát dobre odvrátil loptu, bol aktívnejší v rozohrávke a v prvom polčase sa dvakrát dostal aj do zakončenia. 

Škoda, že mu lepšie nevyšiel volej po nacvičenom signáli. Pri ďalšom v 55. minúte šikovne zmiatol brankára, no nepostrážil si ofsajdovú líniu. 

Jedinú chybu v defenzíve urobil ešte v prvom polčase, keď mu za chrbát ušiel Charles, no zakončil nedôrazne. Inak podal Škriniar kvalitný výkon, na ktorý sú zvyknutí fanúšikovia na Slovensku či v Istanbule. 

Adam Obert - 6

Úprimne, v reprezentácii odohral už aj lepšie zápasy. V prvom polčase prehral dva dôležité hlavičkové súboje, z čoho pramenili šance hostí. 

Mal niekoľko zlých prihrávok, no v záverečnej polhodine zlepšil výkon a snažil sa podporiť aj útok. Pri jednom z centrov sa črtala šanca pre Strelca.

Dávid Hancko - 7,5

O niečo viditeľnejší bol v prvom polčase. Pri najväčšej šanci Slovenska urobil kľúčové veci, či už aktívny nábeh, respektíve finálna prihrávka na Strelca. 

Po zmene strán prebral aktivitu na ľavej strane Haraslín, no práve v spolupráci s ním sa dostal do dvoch zakončení aj Hancko. Tentokrát si štatistiky gólov či asistencií nevylepšil, no to kvalitu jeho výkonu neuberá.

Matúš Bero - 7,5

V košickej aréne hýril aktivitou, minimálne trikrát sa mu podarilo zachytiť rozohrávku súpera, či z pravej strany poslať loptu do šestnástky. 

V strede poľa si zastal svoju pozíciu a neúnavne bojoval až do konca. Tradične hral dôrazne. Trikrát bol faulovaný a trikrát fauloval on. Niektoré zákroky boli zbytočné a hostia sa trochu lacno dostali k priamym kopom. 

Stanislav Lobotka - 7

V prvom polčase zaujal asi najviac nepresným volejom. Okrem tradičnej výpomoci v rozohrávke nemal toľko prienikových prihrávok či typických driblingov.

Na druhej strane však operoval na veľkom priestore a pomáhal aj defenzíve. Napríklad, v 59. minúte skvele prečítal pas, ktorý smeroval na voľného hráča.

Tomáš Rigo - 6,5

V novembri odohral v drese Stoke City len približne polhodinu, no napriek nízkej vyťaženosti dostal šancu pri absencii potrestaného Ondreja Dudu.

Ustál niekoľko súbojov, bol autorom centru pri zakončení Škriniara, no tiež v dvoch situáciách o niečo dlhšie váhal so zakončením, čím sa pripravil o lepšiu pozíciu. V 84. minúte prebral jeho rolu Lászlo Bénes.

VIDEO: Jediný gól zápasu Slovensko - Severné Írsko

Dávid Ďuriš - 5

Spomedzi slovenských hráčov bol najmenej viditeľný. Štatisti mu síce započítali jednu strelu mimo bránky, no lopta ho vtedy skôr trafila, keďže sa prudko odrazila od žrde po zakončení Strelca. 

V druhom polčase bol v situácii 1 na 1, po ktorej sa mohol dostať do šance, no namiesto toho volil spätný pohyb. Nebolo prekvapením, že ho tréner vystriedal.

David Strelec - 6

Kým pred mesiacom mohol v Belfaste vyrovnať, v Košiciach mohol skóre otvoriť. Z ľavého krídla išiel sám na brankára Peacocka-Farrella, mal dostatok šancu na zakončenie, ale fanúšikov zarmútil strelou do pravej žrde.

Jeho góly národnému tímu chýbajú, no snáď zažiari opäť proti Nemecku. Celkovo mal v Košiciach len tri dotyky s loptou v šestnástke súpera, čo je málo. 

Pri situácii z 65. minúty nešťastne zahral rukou pri strele Haraslína. 

Štatistiky zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Štatistiky zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. (Autor: Sofascore)

Lukáš Haraslín - 8

Výkon kapitána pražskej Sparty gradoval a v druhom polčase vyčnieval nad všetkými. Bol najlepším hráčom, väčšina akcií išla cez neho a dobre si rozumel s Hanckom, ktorý sa dostával do zakončení. 

Päťkrát na seba vybojoval faul, zahrával priame kopy a hoci sa dvakrát tešil z gólu, nebolo mu dopriané. Najskôr pre ofsajd Škriniara, potom pre ruku Strelca.

Pomerne prekvapivo ho Calzona stiahol v 84. minúte a nahradil libereckým Ľubomírom Tuptom. Haraslín tak tretiu šancu na gól nedostal.

Leo Sauer - 5

Jeden z hrdinov domáceho duelu proti Nemecku dostal šancu na posledných 20 minút, no možno mu viac sedí to, keď hrá od začiatku. Do rozbehnutého zápasu nevstúpil dobre a až po desiatich minút bol dlhšie pri lopte.

Tomáš Bobček a ďalší - bez známky

Hrdinom zápasu bol Tomáš Bobček, ktorý si do reprezentácie priniesol výbornú formu z poľskej ligy. Po rohovom kope iného striedajúceho hráča Bénesa sa najlepšie zorientoval a strelil veľmi dôležitý gól. 

Pre nízku minutáž je síce v našom hodnotení bez známky, no celkovo treba pochváliť trénera Calzonu a všetkých hráčov, ktorí prišli na ihrisko po 80. minúte. 

Okrem spomenutých náhradníkov pridali ruku k dielu aj Tupta s Boženíkom, ktorí najmä vo vyše osemminútovom nadstavenom čase neraz dlho držali loptu, čím nedovolili Severným Írom vytvoriť si tlak. 

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Najlepšiemu hráčovi nebol gól súdený. Pochvalu si zaslúži aj Calzona (hodnotenie)
Slovenský futbalista Lukáš Haraslín v zápase proti Severnému Írsku.
Najlepšiemu hráčovi nebol gól súdený. Pochvalu si zaslúži aj Calzona (hodnotenie)
Miroslav Kováčik|dnes 00:05
