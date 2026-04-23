V akcii je osemnástka aj „Áčko“ v príprave na MS. Kde sledovať zápasy Slovenska? (TV program)

Dnešný deň ponúka dvojitú dávku reprezentačného hokeja. Slovensko čakajú zápasy na MS do 18 rokov, ale aj prípravný zápas na seniorské MS 2026.
Program odštartuje na stanici JOJ Šport duelom šampionátu osemnásťročných, v ktorom domáci Slováci privítajú v Trenčíne rovesníkov z Nórska. Prenos sa začne štúdiom o 17:40 h.
Zverenci trénera Martina Dendisa nastúpia na zápas povzbudení včerajším historickým triumfom, keď v otváracom stretnutí turnaja šokovali hokejový svet víťazstvom 2:1 nad favorizovanou Kanadou.
Hokejový večer bude pokračovať od 19:30 na obrazovkách JOJ Plus, kde sa pozornosť presunie na seniorskú reprezentáciu pripravujúcu sa na májové majstrovstvá sveta.
Slovenský výber pod vedením trénera Vladimíra Országha sa dnes predstaví na ľade Nemecka v rámci ďalšieho bloku prípravných zápasov.
Odvetný zápas bude na programe v sobotu.