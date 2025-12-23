Tréneri predstavili súpisku na MS. Nezmestil sa do nej syn bývalého reprezentanta

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov prehrala v generálke na majstrovstvá sveta juniorov v Minnesote (26. decembra - 5. januára) s Českom 1:2 po predĺžení.
Po zápase tréneri definitívne uzavreli káder pre šampionát, z tímu musia odcestovať obranca Patrik Rusznyák a útočníci Ondrej Maruna a Alex Zálešák.
V predchádzajúcom prípravnom zápase vyhrali zverenci Petra Frühaufa nad Lotyšskom 3:1. Slovákov teraz čaká presun do Minneapolisu, dejiska MS. Svoj prvý zápas na šampionáte odohrajú 26. decembra o 19:00 SEČ proti favoritovi zo Švédska.
„Aj napriek prehre hodnotíme zápas pozitívne. Na to že toto bol náš druhý zápas za dva dni a Česi mali deň voľna tak to na ľade nebolo vôbec vidieť.
Nastavenie chlapcov bolo fantastické, išli sme do vedenia a musím skromne povedať, že sme boli viac než vyrovnaným súperom pre Čechov. Mohli sme im aj odskočiť.
Po maličkej chybičke skoro na konci zápasu sa Česi dotiahli na remízový stav. Mali 14 útočníkov, takže v závere mali dostatok síl ale naši hráči zápas odbojovali a dokonca sme sa dostali aj do dvoch vyložených šancí a mohli sme zápas strhnúť.
Nepodarilo sa, nevadí. Bola to skvelá previerka pred majstrovstvami sveta a musím povedať, že toto je tím, ktorí chceme trénovať," povedal Peter Frühauf, hlavný tréner SR 20.
Nominácia Slovenska na MS do 20 rokov
Brankári: Leonardo Roberto Henriquez (Green Bay Gamblers/USA), Alan Lenďák (Fargo Force/USA), Michal Prádel (Tri City Storm/USA).
Obrancovia: Adam Beluško (Green Bay Gamblers/USA), Michal Čapoš (Wenatchee Wild/Kan.), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra/HC Nové Zámky), Filip Kovalčík (Drummondville Voltiguers/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Luka Radivojevič (Boston College/USA).
Útočníci: Jakub Dubravík (Vlci Žilina-mládež), Alex Gašo (Mountfield HK/ČR), Ján Chovan (Sudbury Wolves/Kan.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Michal Liščinský (HC Košice), Alex Mišiak (Erie Otters/Kan.), Samuel Murín (Tri City Storm/USA), Adam Nemec (HK Nitra), Tobias Pitka (Northern Michigan University/USA), Tomáš Pobežal (Kingston Frontenacs/Kan.), Andreas Straka (Quebec Remparts/Kan.), Michal Svrček (Brynäs/Švéd.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Lukáš Tomka (HC’05 Banská Bystrica).