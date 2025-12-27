VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|27. dec 2025 o 20:38
Pozrite si góly a dôležité momenty zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska nastúpili na druhý zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Ich súperom boli rovesníci z Nemecka.

Do stretnutia vstúpili lepšie, keď skóroval v 11. minúte Tomáš Chrenko. Útočník Nitry v závere prvej tretiny využil presilovú hru a upravil na 2:0 pre Slovensko.

V druhej tretine Chrenko pridal aj tretí gól a zaznamenal čistý hetrik. V 52. minúte vrátil Nemcov späť do hry Dustin Willhöft, no záver Slováci zvládli. Výsledok spečatil do prázdnej bránky Adam Beluško.

Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Brankár Michal Prádel v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Nemecko.

VIDEO: Tomáš Chrenko a jeho gól na 1:0

VIDEO: Tomáš Chrenko a jeho gól na 2:0

VIDEO: Tomáš Chrenko a jeho gól na 3:0, ktorým dosiahol čistý hetrik

VIDEO: Gól Willhöfta na 1:3

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Slováci si pripísali prvé dôležité body. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026
    dnes 22:37
