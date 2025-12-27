VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti Slovenska nastúpili na druhý zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Ich súperom boli rovesníci z Nemecka.
Do stretnutia vstúpili lepšie, keď skóroval v 11. minúte Tomáš Chrenko. Útočník Nitry v závere prvej tretiny využil presilovú hru a upravil na 2:0 pre Slovensko.
V druhej tretine Chrenko pridal aj tretí gól a zaznamenal čistý hetrik. V 52. minúte vrátil Nemcov späť do hry Dustin Willhöft, no záver Slováci zvládli. Výsledok spečatil do prázdnej bránky Adam Beluško.
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Nemecko.
VIDEO: Tomáš Chrenko a jeho gól na 1:0
VIDEO: Tomáš Chrenko a jeho gól na 2:0
VIDEO: Tomáš Chrenko a jeho gól na 3:0, ktorým dosiahol čistý hetrik
VIDEO: Gól Willhöfta na 1:3