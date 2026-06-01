    Suarez si návrat do reprezentácie nevybojuje. Vybral som najlepších pre tím, zdôraznil tréner

    Hráči Uruguaja. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. jún 2026 o 22:18
    Ukončil v septembri 2024 reprezentačnú kariéru.

    Tréner uruguajského národného futbalového mužstva Marcelo Bielsa sa rozhodol nepovolať na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla) Luisa Suareza.

    Tridsaťdeväťročný útočník Interu Miami ukončil v septembri 2024 reprezentačnú kariéru, no nedávno naznačil svoj záujem o návrat do národného dresu.

    Bielsa vysvetlil absenciu najlepšieho strelca Urugauja. „Suarez povedal, že je ochotný prispieť návratom do národného tímu, čo som vždy chápal ako cenné a úprimné vyhlásenie.

    V skutočnosti s ním nemám žiadne rozdiely. Nedlhuje mi žiadne ospravedlnenie,“ citovala 70-ročného kormidelníka, ktorého čakajú už tretie MS, agentúra AFP.

    Uruguaj na MS 2026: Dokázali to len Sinatra, pápež a Ghiggia. Jeho gól umlčal Maracanu

    Bývalý kouč Argentíny aj Čile prezradil, že vybral hráčov, ktorých považuje za najlepších pre tím.

    Svoj post si udržal aj napriek kritike od Suareza, po ktorej ťahal Uruguaj sériu zlých výsledkov vrátane vysokej prehry s jedným z usporiadateľov nadchádzajúceho svetového šampionátu USA 1:5.

    Uruguaj sa na MS stretne v H-skupine so Saudskou Arábiou, Španielskom a Kapverdami.

    Nominácia Uruguaju na MS 2026:

    Brankári: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

    Obrancovia: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (America), Mathias Olivera (Neapol), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)

    Stredopoliari: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian de Arrascaeta, Nicolas De la Cruz (obaja Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Brian Rodriguez (America), Maximiliano Araujo (Sporting)

    Útočníci: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal)

    Program Uruguaju na MS vo futbale 2026

    16.06. 00:00
    | H | Matchday 6
    Saudská Arábia
    vs.
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    22.06. 00:00
    | H | Matchday 12
    Uruguaj
    vs.
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | H | Matchday 17
    Uruguaj
    vs.
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Tabuľka skupiny H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KapverdyKapverdyCPV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

