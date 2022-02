Záborský: Verím, že ráno prídem hrdo do kabíny. Vyhráme o dva góly

BRATISLAVA. Hokejový útočník TOMÁŠ ZÁBORSKÝ pôsobí v tíme nemeckej DEL ligy Schwenninger Wild Wings. Pozná tak hráčov, ktorí nastúpia v utorok ráno proti slovenskému tímu v zápase play-off na olympiáde. Tridsaťštyriročný rodák z Trenčína je presvedčený, že Slovensko vyhrá.

Ako vnímate skutočnosť, že v boji o štvrťfinále vyzve slovenský tím Nemecko?

Je to najideálnejší scenár. Skupina sa však vyvíjala tak, že aj keby prišla v dueli s Lotyšmi prehra, máme v play off hrateľného súpera. Dostali by sme Dánsko. Nikto nechce v tejto fáze hrať s Kanadou, Českom alebo Švajčiarskom. Máme Nemcov, ktorých by sme mali zdolať.