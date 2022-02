Rybár dal tímu nádej. Nelieta v bránke a dobre sa na neho pozerá

„Nie vždy na turnaji všetko klapne na prvýkrát. V pomyselnej hierarchii tretí brankár môže mať čistú hlavu, nie je akoby ničím zaťažený. Stalo sa to v mojom prípade v Soči, deje sa to teraz. Paťo do toho nabehol parádne, chytil fazónu a pomohol mužstvu do semifinále,“ vraví dnes už bývalý brankár Ján Laco.