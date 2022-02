Bude to Ramsayho najdôležitejší zápas. Čo bude platiť na Nemecko?

BRATISLAVA, PEKING. Iba najväčší optimisti mohli pred turnajom čakať, že Slováci vyhrajú základnú skupinu v konkurencii Fínska, Švédska a Lotyšska a zabezpečia si priamy postup do štvrťfinále.

Ondrej Rusnák (32) je bývalý hokejový útočník, ktorý hral o.i. za Slovan, Trenčín či Poprad. Bol členom slovenskej dvadsiatky, ktorá obsadila na MS 2009 štvrté miesto. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Ponúka rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Študuje na Vysokej škole manažmentu v Bratislave, je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka.

Posledný skupinový hrací deň nakoniec potvrdil rankingové postavenie tímov podľa rebríčka IIHF, na ktorých sa aktuálne jednotlivé tímy nachádzajú. Slovensko skončilo tretie za škandinávskymi mužstvami, ktoré po vzájomnej remíze v riadnom hracom čase priamo postúpili do štvrťfinále.

Ak by sme si mohli vybrať pred turnajom súpera, s ktorým by sme mohli skrížiť hokejky v osemfinálovom zápase, málokto by bol nespokojný s nemeckým výberom.