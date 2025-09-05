Najväčší slovenský futbalový večer, píšu v Austrálii. Senzačnú výhru si všimol celý svet

Radosť futbalistov Slovenska po strelení gólu v zápase Slovensko - Nemecko.
Radosť futbalistov Slovenska po strelení gólu v zápase Slovensko - Nemecko. (Autor: Foto Sportnet - Matej Sagan)
Sportnet|5. sep 2025 o 12:45
Víťazstvo Slovenska nad Nemeckom rezonuje vo futbalovom svete.

BRATISLAVA. Azda len dvakrát zarezonoval výsledok slovenskej reprezentácie vo futbalovom svete takou intenzitou, ako po štvrtkovom víťazstve 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS 2026.

Po výhre 3:2 nad Talianskom na MS 2010 v Južnej Afrike a o štyri roky neskôr po víťazstve 2:1 nad Španielskom v kvalifikácii EURO 2016.

Prekvapenie z Tehelného poľa si všimli na celom svete. Špecializované športové a futbalové stránky reagovali na sociálnych sieťach fotografiami so skóre, niektoré pridali stručný komentár.

Na sociálnej sieti X reagovali aj oficiálne či fanúšikovské kontá klubov, kde pôsobia slovenskí futbalisti.

"Veľký výsledok pre nášho kapitána a jeho reprezentáciu! Matúš Bero so Slovenskom zdolali Nemecko 2:0 v kvalifikácii MS 2026," zvestovalo fanúšikovské konto VfL Bochum.

"Jeden z najväčších slovenských futbalových večerov, azda aj najväčší. Slovenskí sokoli zdolali Nemecko a bolo to výnimočné," tvrdí austrálsky Stan Sport.

"Nemecko bolo v Bratislave frustrované. Cítilo sa ako v poslednej fáze éry Joachima Löwa," pridal sa Spieltag Indonesia.

Americká stanica CBS Sport analyzovala zápas s expertom na nemecký futbal Raphaelom Honigsteinom.

"Nemci podali absolútne katastrofálny výkon, nebola v ňom žiadna individuálna kvalita, žiadna kreativita. Zaslúžili si prehrať o dva góly, ak nie vyšším rozdielom. Nič im nefungovalo, nedokázali si poradiť s výborným slovenským pressingom. Neuveriteľný večer," hodnotil.

dnes 12:45
