Najväčší slovenský futbalový večer, píšu v Austrálii. Senzačnú výhru si všimol celý svet

BRATISLAVA. Azda len dvakrát zarezonoval výsledok slovenskej reprezentácie vo futbalovom svete takou intenzitou, ako po štvrtkovom víťazstve 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS 2026.
Po výhre 3:2 nad Talianskom na MS 2010 v Južnej Afrike a o štyri roky neskôr po víťazstve 2:1 nad Španielskom v kvalifikácii EURO 2016.
Prekvapenie z Tehelného poľa si všimli na celom svete. Špecializované športové a futbalové stránky reagovali na sociálnych sieťach fotografiami so skóre, niektoré pridali stručný komentár.
Na sociálnej sieti X reagovali aj oficiálne či fanúšikovské kontá klubov, kde pôsobia slovenskí futbalisti.
"Veľký výsledok pre nášho kapitána a jeho reprezentáciu! Matúš Bero so Slovenskom zdolali Nemecko 2:0 v kvalifikácii MS 2026," zvestovalo fanúšikovské konto VfL Bochum.
"Jeden z najväčších slovenských futbalových večerov, azda aj najväčší. Slovenskí sokoli zdolali Nemecko a bolo to výnimočné," tvrdí austrálsky Stan Sport.
"Nemecko bolo v Bratislave frustrované. Cítilo sa ako v poslednej fáze éry Joachima Löwa," pridal sa Spieltag Indonesia.
Americká stanica CBS Sport analyzovala zápas s expertom na nemecký futbal Raphaelom Honigsteinom.
"Nemci podali absolútne katastrofálny výkon, nebola v ňom žiadna individuálna kvalita, žiadna kreativita. Zaslúžili si prehrať o dva góly, ak nie vyšším rozdielom. Nič im nefungovalo, nedokázali si poradiť s výborným slovenským pressingom. Neuveriteľný večer," hodnotil.