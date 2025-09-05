Hanba v Bratislave či tanečník Strelec. Ohlasy zahraničných médií na víťazstvo Slovenska

BRATISLAVA. Víťazstvo Slovenska nad Nemeckom neostalo bez povšimnutia ani v zahraničí. Pozrite si reakcie zahraničných médií.
Ohlasy médií po víťazstve Slovenska nad Nemeckom 2:0 v kvalifikácii MS 2026 vo futbale
BBC: „Slováci prekvapili Nemcov v kvalifikácii MS.“
Bild: „Čo chceme na majstrovstvách sveta, pán Nagelsmann?“
Kicker: „Patetický výkon, teraz je pod tlakom aj Nagelsmann. Tanečník Strelec v labilnej obrane.“
Die Welt: „Rok pred začiatkom MS musí byť každý šokovaný. Stačí jedno slovo - patetizmus.“
Allgemeine Zeitung: „Nationalelf utrpel v Bratislave trpkú prehru.“
Süddeutsche Zeitung: „Hanba v Bratislave. Nemecký národný tím vyzeral zúfalo.“
Sky Sports: „Slovensko šokovalo Nemecko, na čele skupiny je Severné Írsko.“
La Gazzetta dello Sport: „Slabý štart Nemecka, Slovensko ho zdolalo 2:0.“
iDnes.cz: „Prekvapenie a historický skalp. Slováci v kvalifikácii MS zaskočili Nemecko.“
Przeglad Sportowy: „Nemecko šokujúco prehralo, v krajine sú pobúrení.“