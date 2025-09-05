Čo tvrdia dáta: Šanca Slovákov na priamy postup na MS výrazne stúpla, ale favorit sa nemení

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti a fanúšikovia zažili nezabudnuteľný večer. Na bratislavskom Tehelnom poli sa postarali zverenci Francesca Calzonu a senzačný výsledok.
V úvodnom zápase skupiny A kvalifikácie MS vo futbale 2026 si poradili s favorizovaným Nemeckom 2:0.
Špecializovaný profil na sociálnych sieťach Football Meets Data, ktorý sa venuje štatistikám, dával pred štartom kvalifikácie Slovensku len 9-percentnú šancu na víťazstvo v skupine.
Po dueli s Nemeckom sa však situácia zmenila a profil dáva Slovensku 26-percentnú šancu na priamy postup na MS.
Nemecku klesla šanca na prvenstvo z 88 percent na 67. "Nemecko je stále favoritom na priamy postup, ale nemusí to byť také jednoduché, ako väčšina očakávala," uviedol portál.
Šanca Slovenska skončiť na prvých dvoch miestach je až 77-percentná. Šanca, že nepostúpi aspoň do baráže, je na úrovni 23 percent.