Slovensko láka tisíce divákov. Na MS aj ekologická novinka, Sýkora: Najlepší scenár

Víťazstvom Slovenska nad Lotyšskom v pomere 5:2 vyvrcholila základná časť majstrovstviev sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku.
Slovenskí reprezentanti sa po prvýkrát v histórii MS hráčov tejto vekovej kategórie umiestnili na prvom mieste v základnej skupine a zabezpečili si tak pred štvrťfinálovými duelmi tú najlepšiu východiskovú pozíciu.
Slovensko sa opäť tak trochu zmenilo na hokejovú republiku. O zápasy je medzi fanúšikmi veľký záujem, o čom svedčí aj návštevnosť na jednotlivých štadiónoch.
Cestu na Štadión Pavla Demitru v Trenčíne a Štadión Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove si doteraz našlo presne 41.496 fanúšikov, čo je v priemere viac ako 2.000 fanúšikov na jeden zápas.
Divácky rekord drží zápas Slovenska s Fínskom, kedy bolo v hľadisku 6.059 divákov.
„Je to ten najlepší scenár, aký sme si mohli priať. Šampionát je pre nás zatiaľ úspešný tak po športovej, ako aj po organizačnej stránke. Spokojní s priebehom šampionátu sú i prítomní zástupcovia IIHF.
Verím, že do sveta týmto turnajom vyšleme pozitívny signál,“ vyjadril spokojnosť riaditeľ organizačného výboru Roman Sýkora.
Turnaj sa do histórie nezapíše veľkými písmenami iba vďaka umiestneniu Slovenska v základnej skupine, ale aj vďaka inováciám, s ktorými sa stretávajú fanúšikovia v oboch dejiskách šampionátu.
Nápoje sú totiž podávané do vratných pohárov so špeciálnym dizajnom vytvoreným pre túto príležitosť. Tie môžu fanúšikovia vrátiť jednoducho, prostredníctvom automatizovaných „poháromatov“ (Smart Collection Points), ktoré sú umiestnené priamo v priestoroch štadiónov.
Zálohu za pohár je možné získať späť priamo na platobnú kartu v priebehu niekoľkých sekúnd, bez potreby registrácie alebo mobilnej aplikácie.
„Vnímame pozitívne ohlasy zo strany fanúšikov na systém vratných pohárov. Na jednej strane berieme ohľad na životné prostredie a minimalizujeme tvorbu odpadu, na strane druhej majú fanúšikovia možnosť odniesť si z podujatia pamiatku vo forme pohára s motívom šampionátu,“ priblížil pozitíva hovorca šampionátu Ľuboš Schwarzbacher.
Podávanie nápojov do vratných pohárov pomáha predísť tvorbe odpadu. V opačnom prípade by bolo nevyhnutné použiť približne 70 000 až 80 000 jednorazových plastových pohárov.
Zavedenie systému vratných pohárov je teda krokom smerujúcim k udržateľnejším podujatiam, k čomu sa zaväzuje SZĽH i Medzinárodná hokejová federácia IIHF. Celý proces je pre fanúšikov navyše jednoduchý a pohodlný.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov pokračujú štvrťfinálovými súbojmi už v stredu v Bratislave aj Trenčíne.
Následné semifinálové duely a zápasy o konečné prvé a tretie miesto budú v Trenčíne 1. a 2. mája.
