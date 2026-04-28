    Veľké oslavy prvého miesta sa nekonali. Začíname od nuly, hovorí tréner mladých Slovákov

    Hlavný tréner Slovenska Martin Dendis (hore vpravo) počas zápasu základnej A-skupiny. (Autor: TASR)
    Sportnet|28. apr 2026 o 12:30
    Tréner slovenskej osemnástky Martin Dendis hodnotí výhru v skupine.

    Slovenskí hokejisti do 18 rokov zaznamenali na domácich majstrovstvách sveta historický výsledok.

    Po víťazstve v poslednom zápase skupinovej fázy 5:2 nad Lotyšskom obsadili prvé miesto v A-skupine, čo sa Slovensku v tejto vekovej kategórii podarilo vôbec prvýkrát.

    Tím trénera Martina Dendisa bodoval vo všetkých štyroch zápasoch, podľahol iba Fínsku 4:5 po predĺžení.

    V silnej konkurencii si zabezpečil najlepšiu východiskovú pozíciu do štvrťfinále, v ktorom nastúpi v stredu (18:00, Joj Šport) proti Dánsku.

    Ťažký zápas

    Ak chceli Slováci pomýšľať na prvé miesto v skupine, v stretnutí proti Lotyšsku museli vyhrať. Nezáležalo, akým spôsobom.

    Za výhrou sa nasmerovali už v prvej tretine, keď využili presilovku o dvoch hráčov. Skóre otvoril Bernát a o 58 sekúnd neskôr zvýšil kapitán Goljer. Lotyši ešte pred prestávkou znížili zásluhou Obuksa na 1:2.

    V druhej tretine gól nepadol, hoci šance mali oba tímy. Definitívne rozhodnutie prišlo v záverečnej časti, keď sa v presilovkách presadili opäť Goljer a Kazda.

    Lotyši následne skorigovali výsledok gólom Rotsa, no pri hre bez brankára uzavrel skóre strelou do prázdnej bránky Brath. 

    „Bol to veľmi ťažký zápas. Lotyši majú svoju kvalitu, sú veľkí, sú fyzickí, sú veľmi systémovo organizovaní, majú výborné špeciálne formácie, čiže nebol to vôbec jednoduchý zápas,“ zhodnotil po stretnutí tréner Martin Dendis.

    Podľa neho bol dôležitý spôsob, akým mužstvo reagovalo v náročných pasážach stretnutia, predovšetkým v druhej tretine za tesného stavu 2:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Lotyšsko

    „Boli tam v tom zápase úseky, kedy sa nám nedarilo, keď sme nehrali podľa našich predstáv a tam sa presne ukázal ten charakter toho tímu,“ povedal hlavný tréner.

    Slováci si pomohli predovšetkým špeciálnymi formáciami. Využili až štyri zo šiestich presiloviek a z troch oslabení neinkasovali ani raz.

    „Kľúčom k úspechu sú dobrí hráči, ktorí robia tie veci ako majú a chcú dať gól a majú nacvičené nejaké veci a majú tam tú chémiu medzi sebou,“ uviedol tréner.

    VIDEO: Martin Dendis po zápase Slovensko - Lotyšsko

    Hráčom zápasu sa stal dvojgólový Goljer. Dva body zaznamenali aj Kazda (1+1) a Matta (0+2). Až tri asistencie nazbieral Šramatý.

    „Bolo to o každom jednom hráčovi, ktorý prispel k víťazstvu. Aj tí, čo dali góly, aj tí, čo góly nedali, prispel rovnakom k víťazstvu,“ hodnotil Dendis.

    V štvrťfinále proti Dánsku

    Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom 2:1 nad Kanadou. Následne zdolali Nórsko 6:1 a s Fínskom prehrali 4:5 po predĺžení, keď získali bod.

    Pred záverečným duelom proti Lotyšsku mali istotu postupu do štvrťfinále, no zároveň aj šancu na prvenstvo v skupine. Tú využili.

    Na snímke radosť hráčov Slovenska po strelení gólu počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne.
    Na snímke hráči Slovenska sa tešia po výhre po skončení hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne.
    Na snímke hráči Slovenska a hráči Lotyšska počas slovenskej hymny po skončení hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne.
    Na snímke vľavo hráč Slovenska Samuel Hybský a hráč Lotyšska Adrians Klavins počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne.
    „My sme to neprizvukovali nejakým spôsobom. Pre nás je dôležitý ten ďalší zápas a sa hlavne sústredíme na seba,“ vysvetlil Dendis.

    V boji o semifinále, v ktorom sa môžu Slováci predstaviť štvrtýkrát za sebou, nastúpi Slovensko proti Dánsku. Severský súper získal v B-skupine tri body a obsadil štvrté miesto.

    Dáni zvládli dôležitý zápas proti Nemecku (4:1), potom ale prehrali s USA (0:2), s Českom (1:9) aj Švédskom (1:10). 

    „My sa hlavne pozeráme na nás, nie na to, proti komu hráme. Pre nás je veľmi dôležité teraz zregenerovať a začať od nuly,“ povedal tréner.

    „Do polnoci sa môžeme potešiť, ale od polnoci sa začína nová súťaž. Začíname s pokorou. Hladní, ale s pokorou.“

