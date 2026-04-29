Nitra bola pevná, tréner Slovana sa kajal. O titule rozhodne magický zápas číslo 7

Už niet kam ustúpiť, žiadna šanca na reparát. Hráči zo seba vyžmýkajú posledné sily. Jeden tím sa so zvesenými hlavami a bolesťou v duši poberie do šatne, naopak, druhý sa bude opájať v bujarej extáze.
O hokejovom majstrovi rozhodne magický zápas číslo 7. Posledné finále medzi Nitrou a Slovanom sa hrá vo štvrtok pod Zoborom.
Väčšina z desaťtisíc fanúšikov v zaplnenom hľadisku Zimného štadióna Ondreja bola nachystaná na majstrovské oslavy a kanadský tréner Slovana Brad Tapper mohol dostať najkrajší darček k narodeninám.
V dobrej nálade však odchádzali domov nitrianski priaznivci. Hostia vyhrali v šiestom zápase finále v Bratislave 5:2 a vyrovnali stav série na 3:3.
Marcinko: Prehra bolí
„Kur..a!“ zaznel nahnevaný výkrik z hlúčika domácich hokejistov pri odchode do kabín.
Slovan premárnil ďalší majstrovský mečbal.
Nitra môže byť prvý tím v histórii najvyššej slovenskej súťaže, ktorý otočí vo finále z 1:3 na 4:3. Slovanisti môžu ešte stále zaokrúhliť počet slovenských titulov na 10.
„Prehrali sme a to bolí najviac. Potrebujeme byť lepší a efektívnejší. Darmo máme dvadsať striel, keď dáme iba jeden gól.
V siedmom zápase bude rozhodovať aj ten najmenší detail. Verím, že budeme pripravení,“ vravel po zápase Tomáš Marcinko.
Slovan nastúpil bez potrestaného Samuela Takáča, ale prvý raz v sérii sa objavil (s ochranným krytom na tvári) Martin Bakoš. Domáci začali dobre.
Kapitán Slovana strelil v presilovke prvý gól, ale hostia naň ešte v prvej tretine odpovedali.
V druhom dejstve domáci tlačili, mali dobré herné pasáže, aj zopár šancí, ale z ničoho nič udrela Nitra.
Po Čederleho akcii dokonal dielo Buček - 1:2. Hostia získali psychickú výhodu. Slovan od tohto momentu už len doťahoval.
„V druhej tretine sa to zlomilo. Mali sme veľký tlak, ale nedali sme gól. Stratili sme náskok 3:1, ale musíme to hodiť za hlavu a sústrediť sa na siedmy zápas,“ hodnotil obranca Tomáš Kráľovič.
Buček sa triasol ako čivava
Samuel Buček piaty zápas vynechal. Vo štvrtom súboji podkopol súpera a dodatočne vyfasoval stopku na jeden zápas.
Nitrania sa to dozvedeli zopár hodín pred zápasom a museli narýchlo meniť taktiku.
„Nebudem klamať, v istých momentoch som sa triasol na tribúne ako čivava, ale veril som spoluhráčom bol som s nimi aj v kabíne a dával im pozitívnu energiu. Som rád, že to zvládli a dnes to vyšlo na mňa,“ vravel nitriansky útočník.
„Do siedmeho zápasu musíme ísť s pokorou, už sa nemusíme šetriť. Budú rozhodovať maličkosti.“
Nitra predviedla kvalitnú defenzívu. Brankár Ferguson - hoci sa niekoľkokrát nechal vyprovokovať - chytal spoľahlivo, hráči pred ním zasa obetavo.
„Keď sme boli malí, tak sme sa vonku hrávali na siedmy finálový zápas. Veľmi sa na to teším,“ tvrdil obranca Marko Stacha.
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový sa najskôr ospravedlnil za televízne interview po piatom zápase.
„Emočne som to nezvládol, tak by som sa nemal prezentovať ani ja ani klub,“ kajal sa. „Druhú tretinu sme nezvládli. Mali sme presilovky, no nedokázali sme Nitre gólovo odskočiť,“ dodal.
Tréner Nitry Andrej Kmeč chválil zverencov za tímový výkon. „V defenzíve sme boli pevní, vpredu sme využili každú šancu, ktorá sa naskytla. Zápasy so Slovanom nám ukázali, že sa nemusíme s nimi púšťať do gólových pretekov.
Rozhodla naša tímovosť, nezlomnosť. Veľmi si vážime, že môžeme hrať zápas číslo 7.“