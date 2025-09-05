Slovensko nie raz šokovalo favorita. Najpamätnejšie víťazstvá v histórii

Róbert Vittek v zápase Slovensko - Taliansko na MS 2010 v Južnej Afrike.
Róbert Vittek v zápase Slovensko - Taliansko na MS 2010 v Južnej Afrike. (Autor: REUTERS)
Sportnet|5. sep 2025 o 09:50
Pripomeňte si najväčšie víťazstvá slovenskej reprezentácie.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti senzačne zvíťazili v úvodnom zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom, sprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráči Stanislav Lobotka, Peter Pekarík a Dávid Hancko v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Na bratislavskom Tehelnom poli zdolali favorizované Nemecko po výsledku 2:0.

Nešlo však o prvé veľké víťazstvo slovenskej futbalovej reprezentácie.

Slovensko - Nemecko 2:0

Slovenskí futbalisti senzačne zvíťazili v úvodnom zápase skupiny A kvalifikácie na MS. Historicky prvú výhru „sokolov“ nad štvornásobnými majstrami sveta v ostrom zápase zariadili na Tehelnom poli gólovo Dávid Hancko a David Strelec.

Nemci prehrali len štvrtý zo 105 kvalifikačných zápasov MS v histórii a vôbec prvý na ihriskách súperov.

Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 podľa SofaScore

Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. (Autor: SofaScore)

Pre nemecký národný tím je to prvá prehra vonku v kvalifikácii na majstrovstvá sveta po 48 zápasoch (predtým 37 výhier, 10 remíz).

Slovensko - Belgicko 1:0

Naposledy prekvapili zverenci Francesca Calzona na majstrovstvách Európy v Nemecku, keď si poradili v skupine s Belgickom 1:0.

VIDEO: Zostrih zápasu Belgicko - Slovensko

Jediný gól otváracieho zápasu na šampionáte pre obe krajiny strelil Ivan Schranz.

Slovensku pomohol aj systém VAR, ktorý neuznal dva góly Romelua Lukakua. Prvý pre ofsajd, druhý pre hru rukou.

Slovensko - Španielsko﻿ 2:1

Keď chceme nájsť ďalší veľký skalp slovenskej reprezentácie, musíme sa vrátiť viac ako 10 rokov dozadu, do roku 2014.

Zostavy:

Slovensko: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Pečovský, Gyömbér, Kucka (83. Kiss) - Mak (60. Stoch), Weiss (54. Ďuriš) - Hamšík

Španielsko: Casillas - Juanfran (81. Cazorla), Pique, Albiol (58. Pedro Rodriguez), Alba - Busquets, Koke - Silva (71. Alcacer), Fabregas, Iniesta - Costa

Bola jeseň 2014. Slovensko v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2016 nečakane a senzačne zdolalo Španielsko 2:1.

Úradujúci majstri Európy predtým neprehrali v kvalifikácii osem rokov a 28 zápasov. 

Prvý gól dal Juraj Kucka, druhý pridal Miroslav Stoch. Slovensko sa napokon na turnaj vo Francúzsku kvalifikovalo.

Slovensko - Taliansko 3:2

Možno najpamätnejšie víťazstvo Slovenska sa uskutočnilo v Južnej Afrike 2010, keď vyradilo vtedajšieho úradujúceho majstra sveta z Talianska.

Nikdy predtým, ani potom si samostatné Slovensko na svetovom šampionáte nezahralo a toto víťazstvo znamenalo postup do osemfinále.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko

