Slovensko nie raz šokovalo favorita. Najpamätnejšie víťazstvá v histórii

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti senzačne zvíťazili v úvodnom zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026.
Na bratislavskom Tehelnom poli zdolali favorizované Nemecko po výsledku 2:0.
Nešlo však o prvé veľké víťazstvo slovenskej futbalovej reprezentácie.
Slovensko - Nemecko 2:0
Slovenskí futbalisti senzačne zvíťazili v úvodnom zápase skupiny A kvalifikácie na MS. Historicky prvú výhru „sokolov“ nad štvornásobnými majstrami sveta v ostrom zápase zariadili na Tehelnom poli gólovo Dávid Hancko a David Strelec.
Nemci prehrali len štvrtý zo 105 kvalifikačných zápasov MS v histórii a vôbec prvý na ihriskách súperov.
Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 podľa SofaScore
Pre nemecký národný tím je to prvá prehra vonku v kvalifikácii na majstrovstvá sveta po 48 zápasoch (predtým 37 výhier, 10 remíz).
Slovensko - Belgicko 1:0
Naposledy prekvapili zverenci Francesca Calzona na majstrovstvách Európy v Nemecku, keď si poradili v skupine s Belgickom 1:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Belgicko - Slovensko
Jediný gól otváracieho zápasu na šampionáte pre obe krajiny strelil Ivan Schranz.
Slovensku pomohol aj systém VAR, ktorý neuznal dva góly Romelua Lukakua. Prvý pre ofsajd, druhý pre hru rukou.
Slovensko - Španielsko 2:1
Keď chceme nájsť ďalší veľký skalp slovenskej reprezentácie, musíme sa vrátiť viac ako 10 rokov dozadu, do roku 2014.
Zostavy:
Slovensko: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Pečovský, Gyömbér, Kucka (83. Kiss) - Mak (60. Stoch), Weiss (54. Ďuriš) - Hamšík
Španielsko: Casillas - Juanfran (81. Cazorla), Pique, Albiol (58. Pedro Rodriguez), Alba - Busquets, Koke - Silva (71. Alcacer), Fabregas, Iniesta - Costa
Bola jeseň 2014. Slovensko v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2016 nečakane a senzačne zdolalo Španielsko 2:1.
Úradujúci majstri Európy predtým neprehrali v kvalifikácii osem rokov a 28 zápasov.
Prvý gól dal Juraj Kucka, druhý pridal Miroslav Stoch. Slovensko sa napokon na turnaj vo Francúzsku kvalifikovalo.
Slovensko - Taliansko 3:2
Možno najpamätnejšie víťazstvo Slovenska sa uskutočnilo v Južnej Afrike 2010, keď vyradilo vtedajšieho úradujúceho majstra sveta z Talianska.
Nikdy predtým, ani potom si samostatné Slovensko na svetovom šampionáte nezahralo a toto víťazstvo znamenalo postup do osemfinále.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko