Zlá správa pre argentínskeho mladíka. Za homofóbne urážky Viniciusa môže pykať aj na MS

Medzinárodná futbalová federácia FIFA rozšírila platnosť trestu pre záložníka Gianlucu Prestianniho z Benficy Lisabon za homofóbne urážky na všetky svetové súťaže. FIFA o tom informovala vo vyhlásení.
Prestianni bol v apríli potrestaný za to, že v stretnutí Ligy majstrov urazil Vinicusa Júniora z Realu Madrid. Od UEFA za to dostal dištanc na šesť zápasov, polovica trestu však podlieha dvojročnej skúšobnej lehote.
Trest pôvodne platil iba pre súťaže UEFA, FIFA však jeho platnosť rozšírila. Pre Prestianniho to znamená, že ak by sa dostal do argentínskej nominácie na majstrovstvá sveta, prišiel by o dva úvodné zápasy obhajcov titulu na turnaji.
Argentína, za ktorú 20-ročný Prestianni doteraz odohral jedno stretnutie, vstúpi do šampionátu 16. júna duelom proti Alžírsku. V základnej skupine potom narazia na Rakúsko a Jordánsko.