Práca snov za rozprávkový plat. Stačí sledovať všetky zápasy MS vo futbale

TASR|6. máj 2026 o 20:33
Netradičnú ponuku zverejnila americká televízia.

Americká televízna stanica Fox a pracovný portál Indeed hľadajú fanúšika, ktorý si počas tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale pozrie všetkých 104 zápasov a získa za to 50-tisíc amerických dolárov.

Kurióznu ponuku, v rámci ktorej hľadajú jediného človeka, zverejnila televízia približne päť týždňov pred začiatkom svetového šampionátu.

Ten sa uskutoční od 11. júna do 19. júla a prvýkrát sa na ňom predstaví 48 krajín. Miesto výkonu tejto netradičnej práce bude legendárne námestie Times Square v New Yorku.

„Oddaného uchádzača čaká jedinečná príležitosť zažiť a osláviť zblízka každý príbeh, každú krajinu a každý vzrušujúci moment,“ povedal podľa agentúry DPA marketingový riaditeľ Fox Sports Robert Gottlieb.

Mimoriadne náročná bude úloha počas posledného kola skupinovej fázy. Vtedy sa totiž až dvanásťkrát odohrajú súčasne dva zápasy majstrovstiev sveta.

Vybraný fanúšik bude zodpovedný za sledovanie každej minúty turnaja MS a zároveň bude počas šampionátu vytvárať obsah na sociálne siete.

Táto pozícia je podľa ponuky ideálna pre niekoho, „kto dokáže zachytiť nadšenie a emócie turnaja v reálnom čase“.

