Lahm nepovažuje Nemcov za favoritov na titul: Tím sa na posledných turnajoch neposunul

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Philipp Lahm nevidí svoju krajinu medzi favoritmi na víťaznú trofej na tohtoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Nemecko naposledy uspelo na záverečnom turnaji v roku 2014, v ďalších dvoch edíciách svetového šampionátu však skončilo už v skupinovej fáze. Rovnako neúspešné boli aj posledné dve vystúpenia na majstrovstvách Európy.
„Minulosť nám neukázala, že by sa v posledných rokoch alebo na posledných turnajoch tento tím skutočne posunul. Možné je všetko, ale mojimi favoritmi sú Francúzsko, Španielsko, možno Portugalsko,“ cituje agentúra DPA Lahma.
Podľa jeho slov má nemecký reprezentačný tím kvalitu, keďže hráči hrajú v špičkových kluboch.
Nemecko nastúpi v E-skupine postupne proti Curacau, Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru.