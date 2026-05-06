Priniesol titul, odchádza kvôli nezhodám. Kmeč skončil na striedačke Nitry

Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster v stredu na svojom webe informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú.
Pod vedením Kmeča ako hlavného trénera hrala Nitra dve finálové série play-off, pričom uplynulú zavŕšila ziskom titulu v predĺžení siedmeho zápasu.
V uplynulých dvoch ročníkoch vyhrala 71 zo 108 zápasov v základnej časti, zatiaľ čo v play-off 2025 zvíťazila v 11 z 20 stretnutí a v play-off 2026 potrebovala na 12 víťazstiev 19 duelov.
„Andrejovi ďakujeme za dve úspešné sezóny u nás v Nitre. Máme úprimnú radosť, že vo svojom rodnom meste dokázal vyhrať titul. Postupom času sme ale cítili, že na niektoré veci máme odlišné názory.
Po dôkladnom zvážení sme prišli k záveru, že Andrejova misia sa nateraz u nás ziskom titulu naplnila. Bolo to pre nás ťažké rozhodnutie, ale napriek tomu si myslíme, že naše cesty sa v budúcnosti môžu opäť spojiť,“ uviedol klub z Nitry na svojom webe.
