Prezident FIFA obhajuje ceny vstupeniek. Toto sú majstrovstvá sveta, hovorí

    Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. máj 2026 o 13:02
    Podľa šéfa svetového futbalu museli rešpektovať americké zákony.

    Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino obhajuje cenu vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.

    Podľa šéfa svetového futbalu museli rešpektovať americké zákony, ktoré umožňujú ďalší predaj vstupeniek za oveľa vyššiu sumu ako bola pôvodná.

    FIFA čelí v tejto záležitosti kritike z mnohých strán, prednedávnom sa objavili štyri vstupenky na júlové finále v New Yorku v hodnote takmer 2,3 milióna dolárov za kus.

    „V prvom rade, tá vstupenka nemá takú cenu, ak sa objavila na sekundárnom trhu s lístkami.

    Ak si však niekto za túto sumu zakúpi vstupenku, tak osobne mu donesiem hot dog a fľašu Coca Coly, aby mal skvelý zážitok. Treba sa pozrieť proste na trh,“ citovala agentúra AFP Infantina.

    Mnohí poukazujú na výrazný nárast v porovnaní s predošlými MS 2022 v Katare.

    Na finálový duel mala najdrahšia vstupenka hodnotu približne 1600 dolárov, teraz sa pohybuje okolo 11-tisíc dolárov. Podľa Infantina prijala FIFA 500 miliónov žiadostí o lístky.

    „Na profesionálny zápas určitej úrovne sa v USA nedostanete pod 300 dolárov. Toto sú majstrovstvá sveta,“ dodal prezident FIFA.

    MS vo futbale 2026

