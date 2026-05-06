Prezident FIFA obhajuje ceny vstupeniek. Toto sú majstrovstvá sveta, hovorí

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino obhajuje cenu vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Podľa šéfa svetového futbalu museli rešpektovať americké zákony, ktoré umožňujú ďalší predaj vstupeniek za oveľa vyššiu sumu ako bola pôvodná.
FIFA čelí v tejto záležitosti kritike z mnohých strán, prednedávnom sa objavili štyri vstupenky na júlové finále v New Yorku v hodnote takmer 2,3 milióna dolárov za kus.
„V prvom rade, tá vstupenka nemá takú cenu, ak sa objavila na sekundárnom trhu s lístkami.
Ak si však niekto za túto sumu zakúpi vstupenku, tak osobne mu donesiem hot dog a fľašu Coca Coly, aby mal skvelý zážitok. Treba sa pozrieť proste na trh,“ citovala agentúra AFP Infantina.
Mnohí poukazujú na výrazný nárast v porovnaní s predošlými MS 2022 v Katare.
Na finálový duel mala najdrahšia vstupenka hodnotu približne 1600 dolárov, teraz sa pohybuje okolo 11-tisíc dolárov. Podľa Infantina prijala FIFA 500 miliónov žiadostí o lístky.
„Na profesionálny zápas určitej úrovne sa v USA nedostanete pod 300 dolárov. Toto sú majstrovstvá sveta,“ dodal prezident FIFA.