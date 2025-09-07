Pokračuje kvalifikácia MS vo futbale 2026. Kde sledovať zápas Luxembursko - Slovensko?

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v boji o postup na MS vo futbale 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A spolu s reprezentáciou Nemecka, Luxemburska a Severného Írska.
Slováci vstúpili do kvalifikácie práve proti najťažšiemu súperovi, keď na Tehelnom poli vyhrali 2:0. Už dnes však budú čeliť reprezentácii Luxemburska. Zápas sa začína o 20:45 h a odvysiela ho Sport 1.
Skupinová fáza kvalifikácie je rozdelená do 12 skupín, z ktorých priamo postupujú na svetový šampionát iba víťazi skupín.
Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.
Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.