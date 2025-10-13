Slováci sa držia v hre o priamy postup. Tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026

TRNAVA. Slovenskí futbalisti majú za sebou štvrtý zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026.
V zápase skupiny A na štadióne Antona Malatinského v Trnave si poradili s Luxemburskom 2:0.
Slovensko je tak po štvrtom zápase s deviatmi bodmi na druhom mieste.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Lídrom skupiny A je Nemecko, ktoré zdolalo Severné Írsko 1:0. Nemci vedú skupinu len o skóre, majú rovnaký počet bodov ako Slovensko.
Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.