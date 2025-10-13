Slováci sa držia v hre o priamy postup. Tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026

Slovenskí futbalisti počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.
Slovenskí futbalisti počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Sportnet|13. okt 2025 o 22:40
Pozrite si, ako vyzerá aktuálna tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na ktorom mieste je Slovensko po zápase proti Luxembursku?

TRNAVA. Slovenskí futbalisti majú za sebou štvrtý zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026.

V zápase skupiny A na štadióne Antona Malatinského v Trnave si poradili s Luxemburskom 2:0.

Slovensko je tak po štvrtom zápase s deviatmi bodmi na druhom mieste.

Hráč Slovenska Lukáš Haraslín a kapitán Luxemburska Laurent Jans počas kvalifikačného zápasu na MS.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráč Slovenska Dávid Hancko počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Lídrom skupiny A je Nemecko, ktoré zdolalo Severné Írsko 1:0. Nemci vedú skupinu len o skóre, majú rovnaký počet bodov ako Slovensko.

Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Aktuálna tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

