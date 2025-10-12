Výhra je jediná možnosť, vraví Škriniar. Hanckova účasť je stále otázna

BRATISLAVA. Štvrtýkrát od marca 2023 čaká slovenskú futbalovú reprezentáciu luxemburský súper.
V rámci kvalifikácie MS 2026 sa s ním stretne po druhý raz a po prehre v Severnom Írsku (0:2) nesmie proti niekdajšiemu „trpaslíkovi“ v Trnave zaváhať.
Slováci sú v A-skupine tretí, o skóre za Nemeckom a Severnými Írmi. Luxemburčania majú ako jediní na konte nulu.
Vyhrať je jediná možnosť
„Sokoli“ odohrali proti nadchádzajúcemu súperovi v minulosti celkovo šesť zápasov, z toho päť súťažných.
Zaváhali len v príprave vo februári 2011 v Luxemburgu, kde prehrali 1:2 a bod brali v marci 2023 na úvod kvalifikácie ME 2024.
V prvom ostrom zápase pod súčasným trénerom Francescom Calzonom remizovali 0:0. Naposledy si so súperom zmerali sily v septembri a triumfovali najtesnejším rozdielom 1:0 po góle striedajúceho Tomáša Riga v úplnom závere. Touto výhrou nadviazali na senzačný triumf 2:0 nad Nemeckom.
„Vyhrať doma je určite jediná možnosť a jediná šanca. To je náš cieľ. To, čo nevyšlo v Belfaste, chceme preniesť do zápasu s Luxemburskom a verím, že sa to podarí,“ zhodnotil po piatkovom dueli kapitán Milan Škriniar.
Jeho tím trápia početné zranenia a na ľavej strane obrany absentoval aj Dávid Hancko, ktorý je v nominácii, no chcel byť pri pôrode manželky.
Syn Dominik sa narodil v sobotu, a tak stále existuje šanca, že Hancko zasiahne do duelu proti Luxembursku.
Slovensko - Luxembursko
Kvalifikácia MS 2026 - skupina A
Pondelok 13. októbra o 20.45 h /Trnava/
Rozhodcovia: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slovin.)/
Predpokladané zostavy:
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda, Rigo - Schranz, Strelec, L. Sauer
Luxembursko: Moris - Jans, Mahmutovič, Olesen, Korač, Bohnert - Sinani, Moreira, Barreiro, Dardari - Muratovič
Dúbravka: Chceme byť dominantní
"Prešli sme Ligu národov so zraneniami, ktoré máme aj teraz, ale nechcem sa na to vyhovárať. Nechcem rozprávať o tých, ktorí tu nie sú, ale o tých, ktorí sú tu a dali do toho maximum,“ povedal Calzona.
Luxemburčania hrali v dvoch z uplynulých troch duelov proti Slovákom v bloku, systémom 5-4-1.
Slováci proti takto rozostavenému súperovi skórovali len raz vďaka spomenutému Rigovi a s touto úlohou sa bude musieť v útoku popri zdravotných problémoch Lukáša Haraslína popasovať aj 19-ročný Leo Sauer.
„Samozrejme, máme lídrov, hráčov, na ktorých tím stavia, ale príležitosť dostali aj iní. Futbal prináša situácie, s ktorými sa musíme vedieť vyrovnať, či už ide o zranenia alebo osobné veci. Preto dostali šancu ďalší chlapci. Po piatkovom výkone by som rozhodne nikoho nezatracoval,“ zhodnotil brankár Martin Dúbravka.
Jeho tím hrá v Trnave takmer po roku - naposledy hostil v rámci Ligy národov Estóncov, ktorých zdolal 1:0.
„Hráme doma pred slovenskými divákmi, takže verím, že si nejakí z nich nájdu cestu na štadión,“ pokračoval Dúbravka.
Z luxemburského kádra púta najväčšiu pozornosť Leandro Barreiro, stredopoliar Benficy Lisabon. Obranca Lars Gerson, ktorý je doposiaľ posledným úspešným strelcom tímu proti Slovensku (október 2015), nebol v prebiehajúcej kvalifikácii na súpiske.
"Už v predchádzajúcich zápasoch sme sa mohli presvedčiť, že ide o kvalitného súpera. V tejto kvalifikácii nie je žiadny zápas jednoduchý a aj tento bude náročný.
Ten duel s Luxemburskom sa odohral len pred pár týždňami, takže máme čerstvú predstavu o tom, čo môžeme zlepšiť. Hráme však doma, a preto bude dôležité, aby sme sa snažili presadiť náš vlastný štýl hry a byť na ihrisku dominantní,“ dodal Dúbravka.
Boj o druhú účasť
Z A-skupiny postúpi priamo na záverečný turnaj jej víťaz, druhý tím bude môcť zabojovať v baráži.
Tú majú Nemci istú na základe postavenia v Lige národov už teraz a za určitých okolností disponujú touto výhodou aj Severní Íri.
Pre Slovákov by bola miestenka druhá v histórii po MS 2010 v JAR, kde sa postarali o senzačný postup do osemfinále cez Talianov.
Štvornásobní majstri sveta Nemci (1954, 1974, 1990, 2014) chýbali na turnaji len dvakrát (1930, 1950) a Severní Íri hrali svetový šampionát celkovo trikrát, naposledy v roku 1986.
Luxemburčania na premiérovú účasť čakajú, najbližšie k nej boli pred štyrmi rokmi, keď vyhrali tri z ôsmich kvalifikačných zápasov.
Úvodný výkop stretnutia medzi Slovenskom a Luxemburskom je na programe o 20.45 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. V priamom prenose ho prinesie televízia Sport 1.