Opora Slovenska je späť. Hancko sa pripojí k reprezentácii pred ďalším zápasom

BRATISLAVA. Obranca Dávid Hancko sa po krátkej absencii z osobných dôvodov opäť pripojí k slovenskej futbalovej reprezentácii.
K tímu trénera Francesca Calzonu sa pripojí pred pondelkovým kvalifikačným zápasom MS 2026 proti Luxembursku v Trnave.
Hancko vynechal piatkový zápas v Severnom Írsku (0:2) pre očakávaný pôrod svojho druhého dieťaťa.
Vedenie reprezentácie mu umožnilo individuálny program a jeho návrat bol plánovaný na víkend.
Podľa informácií Slovenského futbalového zväzu už nič nebráni tomu, aby bol k dispozícii na nasledujúci zápas.
Stopér Atletica Madrid patrí k oporám reprezentácie, kde hráva na poste ľavého obrancu. V Belfaste ho na tejto pozícii nahradil Adam Obert.
Národnému tímu pre zranenia naďalej chýbajú stredopoliari Stanislav Lobotka a Tomáš Suslov i obranca Denis Vavro. Stopercentne fit nie je ani krídelník Lukáš Haraslín.
„Sokoli“ doplatili na početné absencie práve v Belfaste, kde zaznamenali historickú prehru v ostrom zápase proti severoírskemu súperovi.
„Dávid je už pokojnejší, potvrdil nám, že dnes večer príde a zajtra je k dispozícii na zápas. Teším sa,“ uviedol Calzona.
Na prebiehajúcom zraze síce s tímom neabsolvoval ani jeden tréning, ale predpokladá sa, že v pondelok bude v Trnave súčasťou základu.
„Dávid je vynikajúci chalan, vždy tu išiel príkladom, bol sústredený, nechal tu srdce a nič nevypustil. Momentálne zažíva nádherné chvíle, rodina musí vždy byť na prvom mieste. Je s nami tri roky a prakticky od začiatku vie, čo od neho vyžadujeme a čo má na tom ihrisku robiť. Nemyslím si teda, že by mohol mať po taktickej stránke nejaké obrovské problémy,“ povedal Calzona.
Zároveň naznačil, že s Hanckom určite počíta na ihrisku: „Je to veľmi dôležitý hráč pre naše mužstvo, čo všetci vieme. Pokiaľ je k dispozícii, tak by mal hrať.“
Jasným cieľom v Trnave proti niekdajšiemu futbalovému „trpaslíkovi“ je tak napraviť si chuť po piatkovej prehre.
Z A-skupiny, ktorú momentálne vedie Nemecko o skóre pred Severným Írskom a Slovenskom, postúpi priamo na šampionát najlepší tím a druhý zabojuje v baráži.
Podľa Calzonu pomôže domácim už len prítomnosť hráča, akým je Dávid Hancko: „Dávid je líder na ihrisku aj mimo neho. Je to pre nás kľúčový hráč a ja si myslím, že každý tréner by chcel mať takého hráča k dispozícii. Tu v reprezentácii ho majú všetci radi, takže prínosom je už len jeho príchod.“