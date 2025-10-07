Kto zastúpi Lobotku? Každý je nahraditeľný, ale Stano bude chýbať, hovorí Škriniar

SENEC. Slovenský futbalista Milan Škriniar vníma piatkový zápas kvalifikácie o MS 2026 v Belfaste proti Severným Írom ako kľúčový.
Kapitána slovenského výberu trápi citeľná absencia Stanislava Lobotku, ale verí, že jeho náhradník a aj ďalší hráči vo výbere trénera Francesca Calzonu zabojujú o ďalšie víťazstvo.
Slovákov čaká proti zverencom Michaela O'Neilla ťažká výzva, ale Škriniar verí, že zápas bude mať rovnaký rezultát ako v roku 2020.
Slováci vtedy pod vedením Štefana Tarkoviča zvíťazili v Belfaste 2:1 a postúpili na ME. Po góle Juraja Kucku viedli 1:0, no potom si dal práve Škriniar vlastný gól. V predĺžení však rozhodol Michal Ďuriš.
„Vedeli sme vtedy, že to bude ťažké a podobným spôsobom sa budú chcieť Severní Íri prezentovať aj teraz. My sme vtedy po mojom vlastnom góle nepadli na duchu, ale zvládli sme to. Ak by sa to malo zopakovať aj s týmto scenárom, beriem to,“ povedal Škriniar na utorkovom brífingu v Senci.
Kapitán slovenského výberu prišiel na reprezentačný zraz v dobrej nálade, v tureckom Fenerbahce podáva dobré výkony, hoci klub nepostúpil do ligovej fázy Ligy majstrov, čo stálo miesto trénera Joseho Mourinha.
„Ja sa cítim dobre od prvého momentu, aj s fanúšikmi máme fantastický vzťah. Som tam spokojný, pravidelne hrávam a verím, že to bude pokračovať a aj výkony mužstva budú rásť. Mali sme zmeny na poste trénera a aj prezidenta, teda veľa rušivých momentov mimo futbalu, ale cítim sa super a verím, že výkony budú stúpať.“
Škriniar: Lobotka je pre mňa najlepší hráč aký tu bol
Slováci bojujú o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti. Kvalifikačný cyklus majú rozbehnutý na výbornú, keďže po úvodných dvoch dueloch sú na čele A-skupiny so šiestimi bodmi.
V septembri najskôr v Bratislave zdolali favorizované Nemecko (2:0) a plný bodový zisk vybojovali aj na pôde Luxemburska (1:0). Po zápase v Belfaste sa o tri dni neskôr „sokoli“ predstavia v Trnave proti Luxemburčanom. Víťaz štvorčlennej skupiny si zaistí priamy postup na svetový šampionát, tím z druhého miesta oň zabojuje v baráži.
„My sa pozeráme na to, že musíme hrať na víťazstvo, zdolali sme doma favorita a takto odštartovať je výborné. Vieme, že keď to zvládneme, môžeme poslať súperov opäť za seba. Verím, že to zvládneme.“
V zostave však bude citeľne chýbať zranený Lobotka a Dávid Hancko zasa čaká prírastok do rodiny. Ak sa jeho partnerke podarí porodiť v najbližších hodinách, mohol by napokon prísť.
„Každý je nahraditeľný, ale Stanko bude chýbať a mrzí nás to. Stano je pre mňa najlepší hráč aký tu bol, špička na svojom poste na svete. Ale Paťo Hrošovský má formu a dáva aj góly, takže vieme tímovosťou nahradiť hráčov.
Čo sa týka Dávida, tlačíme to, on bude robiť všetko pre to, aby prišiel. Verím, že budú v pohode celá rodina a že sa objaví na zraze a pomôže nám,“ povedal Škriniar.
Potom sa ešte raz vrátil k najbližšiemu zápasu a ku kvalite Severných Írov: „Nikdy to nebolo mužstvo, ktoré malo veľké hviezdy, ale vedia narobiť problémy každému. Z jedenástich uplynulých zápasov prehrali štyri, dostávajú málo gólov, možno to bude zápas o jednej - dvoch šanciach, ktoré sa budeme snažiť premeniť. Je to pre nás kľúčový zápas.“
Som pripravený, odkazuje Hrošovský
Patrik Hrošovský je pripravený nastúpiť na pozícii zraneného Stanislava Lobotku a verí, že dokáže pomôcť tímu k pozitívnym výsledkom.
„Nie sme radi, keď sa naši najlepší hráči zrania. Verím, že Stano sa čoskoro uzdraví. Ja som pripravený, v klube som pravidelne hrával a verím, že zvládneme tie zápasy tak, ako si všetci prajeme.
Každý sme so Stanom iný typ, nedá sa to porovnávať. Každý má svoje vlastnosti a ja pevne verím, že dokážem pomôcť tomu tímu niečím iným,“ reagoval Hrošovský, ktorý pri víťazstvách 2:0 nad Nemeckom a 1:0 nad Luxemburskom v septembri do hry nezasiahol, ale odohral oba predošlé júnové prípravné stretnutia proti Grécku (1:4) a Izraelu (0:1).
„Vždy som čakal v pozícii za Stanom a keď je k dispozícii, tak je jeden z najlepších hráčov na svojej pozícii na svete. Cítim sa dobre fyzicky aj mentálne v tejto fáze kariéry, takže verím, že budem pripravený,“ pokračoval.
Slováci sa už v predošlých dvoch kvalifikačných stretnutiach vysporiadali s absenciami dôležitých hráčov, vtedy chýbali Lukáš Haraslín a Ivan Schranz.
„Všetci máme dôveru v systém. Vo finále je to o tom, ako bude tím vyzerať spolu. Jasné, že keď absentujú kľúčoví hráči, tak to niekedy je poznať. Ale aj minule nám chýbali kľúčoví hráči a tímovým výkonom sme to zvládli,“ skonštatoval Hrošovský.
Hrošovský sa na nedostatok zápasovej praxe sťažovať nemusí. V belgickej lige odohral v uplynulých troch zápasoch plnú porciu minút a súčasťou základnej zostavy bol aj v úvodných dvoch kolách ligovej fázy Európskej ligy. Genk má za sebou dve víťazstvá v belgickej súťaži, po ktorých mu patrí siedme miesto.
„V európskych pohároch sme začali dobrým víťazstvom nad Rangers (1:0 - pozn.), ale keď sme to mali potvrdiť doma proti Ferencvárosu, tak sme to nezvládli (0:1). Ten štart nebol úplne najlepší ani najhorší, ale musíme sa odraziť od posledných dvoch zápasov v lige,“ povedal 33-ročný stredopoliar.