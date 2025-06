Dvaja Slováci na EURO U21 výrazne vyčnievali, aj ďalší ukázali potenciál (hodnotenie)

Mužstvo nepostúpilo zo skupiny, z troch zápasoch dva prehralo ( 2:3 so Španielskom a 0:1 s Talianskom ) a vyhralo iba posledný ( 2:1 s Rumunskom ), v ktorom si už nemohlo vybojovať postup.

BRATISLAVA. Dva a pol roka sa pripravovali a za týždeň to mali za sebou. Slovenská dvadsaťjednotka ukončila svoje pôsobenie na domácom turnaji EURO U21 .

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša však zanechali dobrý dojem, od fanúšikov si po všetkých zápasoch vyslúžili potlesk a ukázali potenciál aj do budúcna. Viacerí hráči z tejto generácie sa môžu čoskoro presadiť aj v seniorskom národnom tíme.

V stretnutí s Talianmi mal menej roboty, zasahoval iba raz, ale keď dal presnú kolmú prihrávku cez jednu líniu do stredu poľa, celý štadión to ocenil nadšeným potleskom.

V prvom zápase chytil čisté góly, mal až šesť zákrokov. V závere dostal tretí gól po situácii, v ktorej sa zdalo, že trochu podbehol loptu, no po zvláštne odrazenej strele mal naozaj málo času na reakciu. Vzápätí išiel hore pri slovenskej štandardke a bol blízko vyrovnaniu. Podľa špecializovanej stránky Sofascore bol hráč zápasu, získal 7,9 bodov.

Líder slovenskej obrany, ktorý sa do dvadsaťjednotky vrátil z áčka. V prvom zápase aj on bol pri hromadnom prespatí úvodu prvého polčasu. Neskôr však už podával stabilný výkon. Proti Španielom odvrátil deväť lôpt, proti Talianom sedem.

Do základnej zostavy sa dostal vďaka tomu, že Sebastián Kóša bol po zranení mimo formy a vypadol z nominácie.

Najviac mu vyšiel zápas s Rumunmi, mal v ňom najviac priestoru a mal aj ofenzívne výpady. A to aj napriek tomu, že už v úvode zápasu musel byť ošetrovaný po nepríjemnom zákroku.

V druhom zápase skupiny Taliani naňho vyslovene poľovali, faulovali ho až trinásťkrát. Zápas dohral v bolestiach, ale do poslednej chvíle sa snažil pomôcť spoluhráčom.

Bez ohľadu na to, že Slováci nepostúpili zo skupiny, bol to jeho turnaj. Stal sa z neho ozajstný líder, dospel futbalovo i ľudsky.

Nebyla nie je typ hráča, ktorý sa blysne efektnými riešeniami, ale odvádza v strede poľa veľa čiernej roboty. Platilo to aj na tomto turnaji, kde hral na poste defenzívnej „šestky“, hoci ofenzívnejšie pozície sú mu prirodzenejšie. Dokázal spoluhráčov nájsť dlhými loptami, proti Rumunom mal aj dva strelecké pokusy.

Je najmladším členom kádra, má iba 19 rokov, to najlepšie má ešte pred sebou.

V stretnutí s Rumunmi bol opäť v základnej zostave a odmakal si svoje na hrote. Dostal sa aj do sľubných šancí, ale bez gólového efektu.

V druhom stretnutí proti Talianom však bol najbližšie ku gólu a to nastúpil iba v závere. Tréner Kentoš vyzdvihol jeho prístup, že sa neurazil, že nedostal priestor v základe a priniesol oživenie na ihrisko.

Adrián Kaprálik 6

od 80. minúty proti Španielom

od 57. minúty proti Talianom

do 58. minúty proti Rumunom

Proti Španielom dostal len desať minút, proti Talianom však hral viac ako pol hodiny a bol vzpruhou pre slovenskú ofenzívu. Ani on sa však nedokázal gólovo presadiť.

V treťom zápase dostal priestor v základnej zostave a už v prvej minúte mohol poslať Slovákov do vedenia. Strašne chcel, bral všetko na seba, tlačil sa do zakončenia, ale z piatich streleckých pokusov iba jeden smeroval do priestoru bránky.